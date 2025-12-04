Jongeren gooien stenen van brug: politie boos om 'levensgevaarlijke actie'

Een aantal jongeren in Uden heeft de afgelopen weken meerdere keren grind en stenen vanaf een loopbrug aan de Rondweg naar voorbijrijdende auto’s gegooid. De politie trekt nu aan de bel en roept op sociale media dringend op om te stoppen met deze gevaarlijke actie: “Dit is geen kattenkwaad, maar levensgevaarlijk gedrag en strafbaar!”

De afgelopen weken kreeg de politie diverse meldingen van auto’s die beschadigd raakten door de kiezelstenen. Wonder boven wonder vielen er tot nu toe geen gewonden, maar de politie benadrukt dat het zomaar anders had kunnen aflopen. “Ben jij degene die dit doet, stop hier onmiddellijk mee!”, doen agenten een felle oproep op sociale media.

Vluchten

De incidenten zouden vooral in de avond plaatsvinden op de loopbrug tussen de Muziekwijk en het ziekenhuis Bernhoven. Na het gooien van de steentjes zouden de jongeren direct wegrennen in de richting van de Muziekwijk. Volgens de agenten gaat het om zo'n drie jonge verdachten.

De komende weken houden agenten de situatie rond de brug extra scherp in de gaten, zo laten ze in het bericht weten.