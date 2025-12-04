Grondeigenaar gepikeerd nu WiSH op andere plek gehouden wordt

Bijna twintig jaar lang gingen de voetjes van tienduizenden feestgangers van de vloer tijdens WiSH Outdoor in Beek en Donk. Jarenlang huurde de organisatie daarvoor grond van Marcel van Vijfeijken. Nu verhuist het festival naar Lieshout. De grondeigenaar is nu woest omdat het contract nog vijf jaar loopt.

Marcel en oprichter Tim Klomp Bueters sloten in 2023 een nieuw contract af. Tussen 2026 en 2030 zou het terrein aan de Lekerstraat dat in bezit is van Van Vijfeijken jaarlijks worden gebruikt voor het festival. Toch liet Bueters begin september weten dat WiSH vanaf 2026 afziet van het terrein. “Ik weet niet zo goed wat ik moet antwoorden. Het lijkt mij niet zo slim omdat wij het contract hebben verlengd tot en met 2030”, reageert Van Vijfeijken op een mail van Bueters, die in handen is van Omroep Brabant. ‘Absurd laag’



Een kleine twee maanden later komt Bueters via de mail met een voorstel. “Om jou enige compensatie te bieden, willen we proberen om één jaar huur (2026) alsnog te voldoen.” Dat komt neer op een bedrag van 36.000 euro. Dat is slechts een gedeelte van het bedrag dat Van Vijfeijken zou moeten ontvangen. “Absurd laag”, reageert Van Vijfeijken. De grondeigenaar is het er duidelijk niet mee eens. Hij voelt zich onder druk gezet. “Alsof je moet tekenen bij het kruisje.” “Ik kan ook zeggen dat ik gewoon stop en dan is er helemaal niks”, dreigt Bueters die ook aangeeft dat Van Vijfeijken met een voorstel moet komen als hij het niet eens is. Als het bedrijf failliet gaat wordt het contract ontbonden en zegt Bueters dat zijn bedrijf de huur niet kan betalen. Van Vijfeijken vraagt zich daardoor af of de oprichter van WiSH het bedrijf bewust wil laten omvallen om onder het contract uit te komen.

De afgelopen jaren groeide WiSH Outdoor uit tot een festival met veel bekendheid met jaarlijks zo’n 60.000 bezoekers. Het festival begon als dance/hardstylefestival, maar inmiddels ligt de focus meer op verschillende leeftijden en muziekgenres. Vorige week maakte de organisatie bekend dat WiSH in 2026 gehouden wordt op het festivalterrein bij de Bavaria Bouwerij, hemelsbreed twee kilometer van het huidige terrein. De belangrijkste redenen voor de verhuizing is volgens de organisatie een andere opzet.