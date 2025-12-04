Dijk tussen Cuijk en Ravenstein voldoet niet meer: versterking vanaf 2027

De dijk tussen Katwijk bij Cuijk en de A50 bij Ravenstein moet op de schop. Door klimaatverandering neemt de hoeveelheid water in de Maas toe. Uit controles blijkt dat grote delen van de kering niet meer voldoen aan de strengere veiligheidsnormen en daarom gaat waterschap Aa en Maas de 21 kilometer lange dijk versterken. "Als er iets gebeurt, dan zijn de gevolgen gigantisch", vertelt René Vincken, technisch manager bij het waterschap.

Het is een komen en gaan van nieuwsgierige omwonenden van de dijk. Waterschap Aa en Maas organiseert in gemeenschapshuis De Burcht in Linden een inloopbijeenkomst voor een plan over de dijk bij het dorp. "Mensen kunnen hier de plannen bekijken", vertelt omgevingsmanager Daniëlle Janmaat. De bijeenkomst, die ook nog op 9 december is in Reek, is er naast het inzien van de plannen ook om vragen te beantwoorden. "Er was al een bijeenkomst in Grave. Daar zijn ruim tachtig mensen geweest. Nu lopen er ook alweer aardig wat mensen binnen."

Eerste bezoekers van de inloopavond in Linden

De aanpassingen aan de dijk zijn onder andere nodig vanwege de klimaatverandering. In de toekomst zal het water in de Maas namelijk steeds vaker hoog staan, weet René Vincken. "Er is gekeken naar de risico’s en wat er gebeurt als de dijk doorbreekt. Als er niemand achter woont, dan hoeft de dijk niet zo hoog te zijn."

"Bij dit stuk dijk blijkt uit onderzoek dat als die doorbreekt er ongeveer twintig mensen zullen overlijden", vult de technisch manager van het waterschap aan. "Daarnaast zal er een flinke economische schade zijn. daarom moet dit stuk dijk voldoen aan de hoogste nieuwe norm voor rivierdijken."

"Er moet letterlijk en figuurlijk een schepje bovenop."

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van de dijken. Daarom is het voor hen duidelijk: het moet weer sterk en stabiel worden. "We staan hier eigenlijk volgens de officiële normen niet meer helemaal veilig en daar moet iets aan veranderen. Er moet letterlijk en figuurlijk een schepje bovenop." Er is namelijk gebleken dat de dijk op het hele traject iets te laag is. Op sommige plekken wel bijna een meter. "Daardoor kan het water er letterlijk overheen komen. Al dat water dat tegen de dijk aan komt, kan zorgen voor beschadiging. Daarnaast is het hele stuk niet stabiel genoeg. Het kan zijn dat er water in de dijk komt, waardoor deze kan afbreken", weet Vincken. Een derde probleem is het zogenaamde piping. Dit geldt voor de dijk tussen Grave en Ravenstein. "Dat is als er water door smalle kanaaltjes onder de dijk stroomt. Het zand laat het water makkelijk door. Op zich niet erg, want dan wordt het hooguit wat natter achter de dijk. Maar door de kracht van het water kan er zand meegevoerd worden, waardoor je kanaaltjes krijgt en dus een zwakkere dijk."

De rode lijn tussen de twee strepen is de dijk waar de aanpassingen gaan komen

Vanaf het voorjaar van 2027 gaat het waterschap de afgekeurde dijk verhogen en versterken. "Dit doen we met klei, want dat plakt beter en is steviger. Op de plekken waar huizen tegen de dijk staan, daar zoeken we naar andere oplossingen. Daar brengen we een verticale maatregel, zoals een ondoorlatende wand in de dijk om de boel tegen te houden." En precies dat laatste is iets waarvoor veel mensen even langskomen tijdens de inloopbijeenkomsten, ervaart Wilbert Kuijken. Hij is het eerste aanspreekpunt voor bewoners in de omgeving. "Ze snappen het op zich wel, maar dat wil niet zeggen dat ze er altijd blij mee zijn." "Bijvoorbeeld uitzichtverlies", vertelt hij over een van de zorgen. "Of ze zijn bang voor trillingen of schade als er gewerkt wordt. Bijvoorbeeld het plaatsen van de wand in de dijk, dat gaat met duwen of trillen. Hier merk je vrijwel niets van. We kijken naar welke manier we het beste kunnen gebruiken per stukje."