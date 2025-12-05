Navigatie overslaan
Regime in Vught strenger: hoe wordt de EBI steeds meer beveiligd?

Vandaag om 20:00 • Aangepast vandaag om 20:47
foto voorkant EBI, door DJI
Een speciaal aangelegde sluiproute, een permanent vliegverbod en boze advocaten: het regime in en rondom de EBI in Vught wordt steeds strenger. Het is een gevangenis in een gevangenis, met het allerhoogste beveiligingsniveau. Nog nooit wist iemand te ontsnappen uit dit best beveiligde stukje van Nederland.  Maar hoé  blijft de EBI extra beveiligd worden? En wat merken wij daarvan? 

Profielfoto van Manon SnoerenProfielfoto van Sven de Laet
Geschreven door
Manon Snoeren & Sven de Laet
