Regime in Vught strenger: hoe wordt de EBI steeds meer beveiligd?

Een speciaal aangelegde sluiproute, een permanent vliegverbod en boze advocaten: het regime in en rondom de EBI in Vught wordt steeds strenger. Het is een gevangenis in een gevangenis, met het allerhoogste beveiligingsniveau. Nog nooit wist iemand te ontsnappen uit dit best beveiligde stukje van Nederland. Maar hoé blijft de EBI extra beveiligd worden? En wat merken wij daarvan?

Je ziet het in de nieuwe Misdaad Uitgelegd.