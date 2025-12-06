Danique heeft ‘het fluitketeltje van opa’ getatoeëerd als warme herinnering

Danique Gounalakis-van Beers (27) uit Alphen gaat elke week bij haar 87-jarige oma op bezoek. Samen halen ze dan herinneringen op uit Daniques kindertijd, zoals dat opa heerlijk kon voorlezen uit ‘Het Fluitketeltje’ van Annie M.G. Schmidt. De illustratie van dit boek heeft Danique op haar ribben getatoeëerd als herinnering aan haar overleden opa.

Danique is geboren in Loon op Zand en woont nu samen met haar man in Alphen. “Oma woont nog in mijn geboortedorp. Ze is 87 en ze woont op zichzelf. Ze is hartstikke vitaal en fief. Elke week halen we herinneringen op en bespreken we de roddels uit het dorp. We hebben dan gewoon quality-time met elkaar.”

Denkend aan vroeger heeft Danique mooie herinneringen aan haar opa en oma. Zij en haar broer hoefden na school nooit naar de opvang, want de grootouders pasten op. “Ze namen ons regelmatig mee om te wandelen in de bossen, we gingen naar de Efteling of we zaten gewoon bij ons thuis in de tuin.”

Toen Danique 10 jaar oud was, overleed haar vader nadat hij langere tijd ziek was geweest. "Opa en oma hebben hebben mijn moeder toen ondersteund. M’n vader was enig kind en wij waren de enige kleinkinderen voor ze.” De band tussen de kleinkinderen en opa en oma werd steeds hechter.