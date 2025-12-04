Detective-game van studenten wint prijs: 'Schreeuwen en springen'

Moord, mysterie en geschiedenis: je beleeft het allemaal in de game The Final Print - Dummy Detectives. Het computerspel van studenten in Breda won een Dutch Game Award. “Wow, dit is gewoon echt!”, zegt student Emma Vos overweldigd.

Raymond Merkx Geschreven door

“Echt heel gaaf”, vervolgt Emma glunderend, als ze terugdenkt aan de uitreiking van woensdagavond. “We hoorden onze namen en sprongen de lucht in! Schreeuwen, verbazing!”, zo blikt ze terug. Moord

Het spel is een moordpuzzel. Het speelt zich af in het Amerikaanse Harlem in 1940. Je speelt een journalist en je beste vriendin wordt vals beschuldigd van moord. Dit alles in een tijd van rassenongelijkheid: mensen van kleur kregen vaak zwaardere straffen.

Je moet de moordenaar ontmaskeren om te zorgen dat je vriendin vrijkomt. Je maakt foto’s en interviewt mensen. Zo kom je steeds dichter bij de waarheid. De inmiddels vierdejaarsstudenten wonnen de award in de categorie: Best Student Team. De prijs is onderdeel van de Dutch Game Week, die deze week in Breda plaatsvond.

Stotteren

“Mijn ouders was ik vergeten te bedanken. Ook moest ik stotteren tijdens de speech”, lacht Emma. “Het winnen van deze prijs gaat heel veel deuren openen”, hoopt de student. Ongeveer 22 game-studenten van de Breda University of Applied Sciences werkten een jaar aan het spel. “We zijn van ver gekomen”, verzucht Sikandar Maksoedan. “Ik ben trots op iedereen. Het is heel vet geworden.” Gratis

Het spel is voor iedereen gratis te spelen, via het bekende online platform Steam. Student Daan Eijkhout droomt al internationaal: “De droom is dat zoveel mogelijk mensen het gaan spelen. En dat iedereen er van gaat genieten.”