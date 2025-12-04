Frank Lammers: 'Gewoon ja zeggen', een frisse wind door Den Haag

De provincie heeft woensdag een oproep gedaan aan Den Haag. Die past bij de woorden die Rob Jetten eerder uitsprak: “Den Haag kan wel een beetje meer Brabant gebruiken." Ze willen meer betrokken worden bij de beslissingen die onze provincie aangaan. Wij vroegen aan bekende Brabanders, zoals acteur Frank Lammers, ondernemer Bob van Oosterhout en oud-politicus Klaas Dijkhof, wat Den Haag verder van Brabant kan gebruiken.

De boodschap van de provincie Noord-Brabant is duidelijk. Ze willen als bondgenoot meer samenwerken met Den Haag. "Wij willen graag een bondgenoot zijn, geen uitvoerder op afstand. En wij willen aan de voorkant betrokken zijn", zegt commissaris van de Koning Ina Adema. Ook onze bekende Brabanders geloven hierin en spreken zich uit.

Frank Lammers ziet Brabant vooral als een regio die vanuit vertrouwen werkt. Hij zegt: “Veel minder in problemen denken, maar veel meer in oplossingen. We zetten schouders eronder en komen vast wel tot een oplossing.” Hij benadrukt dat het om een positieve, creatieve en inventieve houding gaat: “In plaats van maar blijven hangen in problemen. Meer op het positieve aspect gaan zitten en in oplossingen denken. Samen kijken wat we kunnen oplossen in plaats van het nukkige wat er nu al te lang speelt in Den Haag.”

''Ze mogen in Den Haag wel eens wat vaker relativeren en een discussie voortzetten met een gezellig biertje erbij'', vult hij optimistisch aan.





Voor sportmarketeer Van Oosterhout is de Brabantse kracht een combinatie van zakelijkheid en menselijkheid. “Hard en duidelijk op de inhoud. Soft op de relatie.” Brabanders werken goed samen en zijn gemoedelijker: “Dat gebeurt in de Randstad veel minder. Daar mogen ze wel wat gemoedelijker en warmer met elkaar omgaan.” Hij wijst op het verharde politieke klimaat in Den Haag: “De politiek is kil geworden, provocerend, onpersoonlijk, op de man, niet op de bal. Daar zijn we helemaal klaar mee.” Toch gaat gemoedelijkheid bij Brabanders nooit ten koste van zakelijkheid. Brabant is zeer ondernemend, met sterke regio’s zoals Eindhoven en het Brainport-ecosysteem. Die menselijke ‘schil’ is in Den Haag grotendeels verdwenen. Dijkhof vult aan: “Altijd blijven focussen op de mensen met wie je spreekt. Dus relaties opbouwen in plaats van transacties.”

