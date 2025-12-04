Iedereen kan iets doen: van ongemak naar actie in 013

Hoe spreek je een bekende aan die iets doet wat niet oké is? Tijdens de Bystander Intervention trainingen van Fenix en 013 krijgen deelnemers tips en handvatten om seksueel grensoverschrijdend gedrag te herkennen én te reageren als omstander. "We hopen met deze training veel meer mensen tools te geven en dat ze daarmee op een veilige manier kunnen ingrijpen," vertelt trainer Shirodh Raghoenath.

"Ik heb eigenlijk geen idee wat ik zou moeten doen als ik iets zie wat niet oké is", aldus Freke, deelneemster van de training over seksueel grensoverschrijdend gedrag in Poppodium 013. "Maar ik vind het stom dat vrouwen zich niet veilig voelen op straat." Deze training leert je sneller situaties te herkennen en hoe je veilig kan handelen.

"Waarom ik hier ben? Ik hoop dat ik een beetje het idee krijg hoe ik veilig anderen kan helpen", vertelt deelnemer Amber. "Ik denk dat het heel belangrijk is dat we voor elkaar uitkijken. Niet alleen voor onszelf zorgen, maar ook voor elkaar," vertelt Kaylee. En Arne vertelt: "Ik vind uiteindelijk dat wij mannen te vaak een probleem zijn op straat voor vrouwen."

Er hangt een fijne sfeer tijdens te training waar zo'n 40 mensen zitten. Het voelt als een veilige plek waar je alles mag en kan delen. Iedereen doet mee, deelt zijn ervaringen en is erg geïnteresseerd. Er is een presentatie over wat seksueel overschrijdend gedrag inhoudt. Er wordt bijvoorbeeld een piramide getoond. De onderste laag is een vervelend grapje en zo loopt de piramide door naar steeds heftigere voorbeelden tot aan aanranding. Hierna spelen de deelnemers een spel, kijken naar filmpjes over het onderwerp en wordt er vooral veel verteld. Hoe spreek je bijvoorbeeld een bekende aan die iets doet wat niet oké is?

"Probeer vooral in de ik-vorm te spreken, val de ander niet aan. Daarbij is het ook belangrijk om de persoon in kwestie even apart te nemen, in plaats van diegene in een groep aan te spreken. Je kan bijvoorbeeld ook een vraag stellen: "Waarom zeg je zoiets? Wat wil je hiermee bereiken?"

Op de vraag of Arne nog een boodschap heeft voor andere mannen, zegt hij: "Gewoon je gedragen, het is allemaal niet zo moeilijk."



Een belangrijk onderdeel van de training is de '5D-methode': vijf manieren waarop je kunt ingrijpen, zonder dat het gevaarlijk of ongemakkelijk hoeft te worden.