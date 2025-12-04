Huisje op wielen trekt veel bezichtigingen op de A50 bij Eindhoven

Een huisje op wielen heeft donderdagmiddag veel bezichtigingen gehad op de A50 bij Eindhoven. De tiny house stond op een aanhanger, die een lekke band kreeg. De eigenaar liet het huisje op de vluchtstrook achter en liet de band bij de garage maken. Toen hij terugkwam en de belangstelling zag, haalde hij zijn droomhuis gauw van de markt.

"Locatie, locatie, locatie: zulke unieke objecten zien we niet vaak", schrijft Rijkswaterstaat op X . Dat was de wegbeheerder niet alleen opgevallen, want de telefoon stond roodgloeiend met meldingen over het huisje.

'Huisje op wielen'

Met een locatie aan de snelweg richting Den Bosch en een mooie rij bomen als uitzicht was de belangstelling groot voor de tiny house. De weginspecteur en berger sprongen direct in hun auto voor een bezichtiging. "Maar ik wil dan wel een huisje op wielen, knalt hier door de speaker", schrijft de weginspecteur.

Bij een bezichtiging bleef het niet, want de belangstellenden bewaakten het unieke huis met hun leven. Pionnen werden voor het huisje gezet om te zorgen dat niemand de vluchtstrook op reed.

'Sleurhut'

Toen de eigenaar terugkwam van de garage en de belangstelling zag, besloot hij zijn huisje toch van de markt te halen. De geplakte band kon terug op de aanhanger en de tiny house kon weer mee. "Het werd een sleurhut", schrijft Paul-Ivo.