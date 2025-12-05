Brede welvaart laagst in Eindhoven en West-Brabant

De brede welvaart in de steden en in uithoeken van het land is laag, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Brabant gaat het om steden als Eindhoven en Tilburg, maar ook West-Brabant valt op. In de gemeente die hierom liggen is een heel ander beeld te zien: daar ligt de welvaart juist een stuk hoger.

Dat een stad als Eindhoven laag scoort is volgens Peter Hein van Mulligen van het CBS helemaal niet gek. "In de grote steden komt alles samen en wonen meer mensen met een laag inkomen. Dit zie je terug bij het gemiddelde. Die is in Eindhoven lager dan het landelijke gemiddelde", concludeert hij. De mensen met een lage sociaaleconomische status hebben ook minder sociale contacten en een slechtere gezondheid, stelt het CBS. Zij hebben in totaal gekeken naar 40 verschillende indicatoren. "Hierbij kun je denken aan hoe het met de veiligheid gesteld is, de mate van criminaliteit en of mensen vrijwilligerswerk doen."

Wat is brede welvaart?

Brede welvaart gaat over de kwaliteit van leven hier en nu, en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen ergens anders in de wereld.

Het Gooi van Brabant

Maar hoe kan het dan dat de brede welvaart in de gemeenten om Eindhoven een stuk beter is? "Dat komt door de mensen die de stad ontgroeid zijn. Zij verhuizen naar de randgemeenten op zoek naar meer ruimte. Ze willen de lusten, maar niet de lasten van de stad." Dat zie je terug in het Gooi van Brabant, dat ook wel De Kempen wordt genoemd.

Situatie in West-Brabant

Uit de cijfers van het CBS blijkt daarnaast dat mensen in West-Brabant minder vertrouwen hebben in anderen (60 procent tegenover 70,7 procent) en ze vaker werkeloos zijn. In de uithoeken van het land hebben mensen gemiddeld meer dan 4000 euro minder te besteden per huishouden dan in gebieden met hoge brede welvaart.