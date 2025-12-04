170 meter aan kerstlampjes gestolen op landgoed: ‘Wie doet nu zoiets?’

Volgens een bekend kerstliedje is dit de mooiste tijd van het jaar. Maar dat gaat niet op voor Arjan Verhagen, de directeur van landgoed de Biestheuvel in Hoogeloon. Binnen een week tijd sloegen dieven twee keer toe op zijn landgoed en namen een deel van de kerstverlichting mee.

Het kost de medewerkers van de Biestheuvel twee tot drie dagen om het hele landgoed, waar mensen kunnen overnachten, feesten en vergaderen, vol te hangen met gezellige kerstlampjes. Een klus waar ze normaal gesproken pas na sinterklaas mee aan de slag gaan. Dit jaar besloten ze om eerder te beginnen. “Je ziet de kerstverlichting steeds eerder hangen dus dachten we: 'laten wij ook meegaan in de sfeer.'” Uitgerekend nu ging het mis. In een week tijd werd in totaal 170 meter aan kerstverlichting gestolen. “Een beetje spijt hebben we wel. Al kunnen ze volgende week ook weer terugkomen”, zegt Arjan. De schade bedraagt zo’n 1500 tot 1800 euro.

Arjan heeft geen idee wie er achter de diefstallen zitten. “Wie doet er nu zoiets? We hebben op de camerabeelden gekeken of het geen baldadigheid was van groepen die hier verblijven.” Dat bleek niet het geval. Op de beelden is te zien hoe de dieven met een auto komen aanrijden. In slechts vijf minuten tijd zijn de lampjes uit de heg verdwenen. Wat rest zijn een paar loshangende kabeltjes waarmee het snoer aan elkaar hing.

‘Kan toch niet waar zijn’

Toch ging er niet meteen een lampje branden bij het personeel de ochtend na de diefstal. “De collega die de verlichting opgehangen had, kwam aan en vroeg zich af of de lampjes kapot waren. Hij ging kijken en toen bleek er een deel weg te zijn. Bij de tweede keer ging het precies zo en gingen we de camerabeelden maar weer kijken. Dan denk je 'Het kan toch niet waar zijn?'”, verzucht de directeur van het landgoed. De lampjes die er wel nog hangen, zijn inmiddels extra vastgemaakt met tiewraps. “We vragen ons wel af of ze niet nog een derde keer terugkomen. Dat hopen we niet. Maar we willen de sfeer van ons bedrijf niet laten verpesten”, zegt Arjan optimistisch. Inmiddels zijn er wel nieuwe lampjes besteld, maar Arjan weet nog niet wanneer die opgehangen gaan worden. Ook is er aangifte gedaan bij de politie.