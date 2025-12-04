Meerdere gewonden bij botsing stadsbus en auto

Bij een botsing tussen een stadsbus en een auto aan de Zelleput in Steenbergen zijn donderdagmiddag meerdere gewonden gevallen. De stadsbus staat naast de weg.

Het ongeluk gebeurde even na vijf uur. Zowel passagiers van de auto als van de stadsbus zijn volgens de Veiligheidsregio gewond geraakt. Om hoeveel gewonden het gaat, is niet duidelijk. Er is een reanimatie gestart.

De hulpdiensten komen in grote getalen op het ongeluk af. Zo zijn er minstens vier ambulances en een traumahelikopter naar de Zelleput en de Dinteloordseweg gestuurd. Ook meerdere gespecialiseerde voertuigen van de brandweer komen op het ongeluk af.

Hoe de stadsbus en auto met elkaar in botsing konden komen, is niet duidelijk. De weg is afgesloten voor verkeer.