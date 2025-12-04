Navigatie overslaan

Meerdere gewonden bij botsing stadsbus en auto

Vandaag om 17:41 • Aangepast vandaag om 18:18
De stadsbus is flink beschadigd (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).
Bij een botsing tussen een stadsbus en een auto aan de Zelleput in Steenbergen zijn donderdagmiddag meerdere gewonden gevallen. De stadsbus staat naast de weg.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde even na vijf uur. Zowel passagiers van de auto als van de stadsbus zijn volgens de Veiligheidsregio gewond geraakt. Om hoeveel gewonden het gaat, is niet duidelijk. Er is een reanimatie gestart. 

De hulpdiensten komen in grote getalen op het ongeluk af. Zo zijn er minstens vier ambulances en een traumahelikopter naar de Zelleput en de Dinteloordseweg gestuurd. Ook meerdere gespecialiseerde voertuigen van de brandweer komen op het ongeluk af.

Hoe de stadsbus en auto met elkaar in botsing konden komen, is niet duidelijk. De weg is afgesloten voor verkeer.

De bus staat naast de weg (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).
Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen ( foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).
