Vrouw (21) komt om het leven bij ongeluk met bus en auto

Een 21-jarige vrouw uit Dinteloord is donderdagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk met een bus en auto aan de Zelleput in Steenbergen. Meerdere mensen zijn lichtgewond geraakt. De bus en auto staan naast de weg.

Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd, maar dit mocht niet baten. Het is niet duidelijk of de vrouw in de auto of in de bus zat.

Voor het ongeluk dat rond vijf uur gebeurde werd een traumahelikopter opgeroepen. Meerdere mensen raakten lichtgewond. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Om hoeveel gewonden het precies gaat, is niet duidelijk.

De hulpdiensten kwamen in groten getale op het ongeluk af. Zo zijn er naast de traumahelikopter minstens vier ambulances naar de Zelleput en de Dinteloordseweg gestuurd. Ook meerdere gespecialiseerde voertuigen van de brandweer kwamen op het ongeluk af.

Brokstukken op de weg

De politie onderzoekt of de voertuigen met elkaar in botsing zijn gekomen of afzonderlijk van elkaar een ongeluk hebben gehad. De weg ligt vol met brokstukken en is afgesloten voor verkeer.

De stadsbus waar meerdere passagiers inzaten, is van vervoerder Bravo. Een tweede bus is naar de plaats van het ongeluk gekomen om ongedeerde passagiers verder te vervoeren.