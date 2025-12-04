Zoontje ziet hoe vader moeder doodslaat, 14 jaar cel en tbs met dwang

Kevin L. (30) uit Roosendaal moet veertien jaar de cel in en ook krijgt hij tbs met dwangverpleging voor het doden van zijn vriendin Chantal (23). Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag geoordeeld. Kevin L. sloeg en schopte zijn vriendin vorig jaar zomer zo hard en zo veel dat ze later aan haar verwondingen overleed. Chantal was op dat moment zwanger van haar tweede kindje. Haar zoontje van vijf was getuige van de mishandeling én zag zijn moeder sterven.

De rechtbank heeft het in het vonnis over ‘blinde razernij’ en ‘excessief geweld’ in die nacht van 26 op 27 juli 2024 in het kleine appartementje aan de Wilhelminastraat in Roosendaal. En dat Chantal daaraan kon overlijden, had Kevin kunnen weten, vindt de rechtbank, want hij trapte en sloeg haar totdat hij ‘letterlijk buiten adem was’. De rechtbank neemt het Kevin allemaal extra kwalijk omdat hij haar al maanden mishandelde. ‘Ondanks het zichtbare letsel bij zijn vriendin als gevolg van eerdere mishandelingen gebruikte hij toch opnieuw extreem geweld op haar. Ondanks dat zij medische hulp nodig had in haar zorgwekkende toestand heeft hij haar achtergelaten met hun vijfjarig zoontje’, schrijft de rechtbank in het vonnis.

In dit complex woonde de vrouw. (Foto: Google Maps)

Kevin L. had al jaren een relatie met Chantal en zij woonden samen in een flatje aan de Wilhelminastraat in Roosendaal met hun zoontje van vijf. Het leek een gelukkig gezin, maar dat veranderde nadat Kevin in 2022 in de cel had gezeten voor een reeks boetes. Volgens hem zag Chantal allerlei kwade geesten en maakte ze daar haar zoontje ook bang mee. Hij wilde als gelovig christen met een Congolese achtergrond dat ze stopte met die hekserij en begon haar ‘uit machteloosheid’ te mishandelen. Ook mishandelde hij regelmatig zijn zoontje door hem te knijpen en te slaan. Uit de sectie op haar lichaam bleek dat Chantal over een langere periode tientallen breuken en verwondingen had opgelopen. En op de avond van 26 juli vorig jaar ging het helemaal mis toen zijn zoontje zei 'dat mama toch niet zou stoppen'. Na de gruwelijke mishandeling ging Kevin naar een coffeeshop in Dordrecht. Hij belde, zoals zo vaak, nog met Chantal, om te controleren wat ze deed, maar na een kwartier viel de verbinding weg. Gaandeweg de avond maakte hij zich toch wat zorgen en toen hij om twee uur ’s nachts thuiskwam, trof hij Chantal dood aan, op haar buik, vertelde hij. Hun zoontje lag aan haar voeten en schrok wakker.

Kevin belde echter niet met de politie, maar met een van zijn ‘scharrels’. Hij was wel in paniek, zei hij tegen de rechters, maar belde niet om hulp en liet aan de telefoon niets blijken aan zijn vriendin. “Ze had al vliegjes op haar gezicht”, vertelde hij in de rechtbank. “Ik wist dat ze dood was.” Gek genoeg meldde Kevin zich pas de volgende avond met zijn zoontje op zijn arm op het politiebureau om te zeggen dat zijn vrouw dood was. Familieleden van Chantal konden er niet over uit, vertelden ze. Ze noemden Kevin een monster dat Chantal van hen had geïsoleerd. De drie leefden in een verwaarloosd appartement, waar kamers zo vol vuil lagen dat ze onbruikbaar waren. Vader, moeder en zoontje lagen samen op een matras in de woonkamer. Het zoontje ging niet naar school en zag geen andere kinderen. Chantal verdiende geld door thuis voor een callcenter te werken. Geld dat Kevin vervolgens opmaakte, stelde de familie: bijvoorbeeld in de coffeeshop, aan vriendinnen en aan mooie kleren, want zelf liep hij er piekfijn bij.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren