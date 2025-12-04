Misbruikzaak in Breda en varkensdrama in Rijen: dit gebeurde er vandaag

Van een varken dat met de brancard moet worden afgevoerd tot twee mannen die terechtstaan voor misbruik: dit zijn de vijf verhalen die je op donderdag gelezen moet hebben.

Twee mannen zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van een 14-jarige jongen in Breda. Johannes L. (36) kreeg 34 maanden cel voor het dwingen van de jongen tot seksuele handelingen via Snapchat-chantage. Hans R. (66) kreeg 12 maanden cel voor zijn rol. Beide mannen moeten 20.000 euro schadevergoeding betalen. Hier lees je het hele verhaal:

Een verwaarloosd huis in Rijen is ontruimd waar een zwaarlijvig varken in slechte omstandigheden leefde. Buurtbewoners klaagden al jaren over stankoverlast en ongedierte. Het varken is met een brancard afgevoerd naar een opvang in Breda. Het huis werd met twee vuilniswagens ontruimd. Hier lees je meer over de situatie:

NAC Breda en de gemeente hebben een akkoord bereikt over de toekomst van het Rat Verlegh Stadion. De club krijgt het voetbalgedeelte in erfpacht tot 2065 voor 280.000 euro per jaar en koopt acht businessunits voor 3,2 miljoen euro. Volgens beide partijen een cruciale stap richting een financieel gezondere club. Check het verhaal hier:

Bij een kettingbotsing op de A4 bij Bergen op Zoom waren negen auto's betrokken. Zeven voertuigen moesten worden weggetakeld. Er vielen geen gewonden. Het verkeer kon via de vluchtstrook passeren. Lees hier het hele verhaal:

De populaire YouTube-vloggers Gio Latooy (26) en Lynn Hermanussen (22) houden het weer voor gezien in Brabant. De twee, die sinds anderhalf jaar in Sint Willebrord wonen, gaan hun miljoenenvilla in januari te koop zetten. Hier lees je alles over hun keuze: