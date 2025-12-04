Astrid belde politie voor modder op weg, half uur later overleed vrouw (21)
Astrid* heeft donderdagmiddag een half uur voor het ongeluk waar een 21-jarige vrouw om het leven kwam de politie gebeld over modder op de Dinteloordseweg in Steenbergen. Door de combinatie met de regen was het erg glad op die weg. De auto van Astrid en een bestuurder voor haar begon te slippen door de gladheid. "Ik stond te trillen op mijn benen", vertelt ze.
Astrid reed rond half vijf over de Dinteloordseweg toen een auto voor haar begon te slippen. "De auto begon te slippen en ging op een boom af. Voor ik het wist, ging mijn auto zelf slippen", vertelt ze. Op de weg zag ze een flink spoor modder liggen van de vele tractoren die op de 80-weg rijden.
"In combinatie met de regen was het spekglad. Ik en degene voor mij kregen de auto weer onder controle, maar ik stond de trillen op mijn benen. Ik dacht dat ik iemand anders zou moeten helpen of zelf een ongeluk kreeg", zegt Astrid nog altijd geschrokken.
"De gladheid heeft er hoogstwaarschijnlijk iets mee te maken."
Ze besloot de politie te bellen om melding te maken van de gevaarlijke verkeersituatie. "Ik heb direct het algemene politienummer gebeld, zodat ze er wat mee konden doen." Als Astrid even later naar haar moeder in Steenbergen rijdt, hoort ze sirenes. In het nieuws leest ze dat een 21-jarige vrouw op exact dezelfde plek waar haar auto begon te slippen, is overleden door een ongeluk.
"Verschrikkelijk", zegt ze. "Je weet natuurlijk niet wat de oorzaak van het ongeluk is, maar de gladheid heeft er hoogstwaarschijnlijk iets mee te maken." Door de politie hoopt ze donderdag nog teruggebeld te worden. "Ik weet niet of ze iets met mijn melding gedaan hebben, maar dit ongeluk had misschien voorkomen kunnen worden."
"Mijn man belde van tevoren dat er modder lag waardoor het glad was."
Ook Mirjam* reed rond kwart over vier over de weg. "Mijn man belde van tevoren dat er modder lag waardoor het glad was en dat ik op moest letten. Het regende best hard", vertelt ze. Door haar grote auto hield Mirjam grip op de weg. "Maar de auto voor me was flink aan het slippen. Je mag 80 kilometer per uur op de N-weg, maar ik reed maar 65 kilometer per uur."
De auto voor haar vond de grip terug en kon doorrijden, maar het was een gevaarlijke situatie volgens Mirjam. Ze zag de modder uit het zijpad de Oudesluis komen, een weg die uitloopt op de Dinteloordseweg. Bij een zijweg iets verderop, de Zelleput, zijn de stadsbus en de auto die betrokken waren bij het ongeluk tot stilstand gekomen.
De politie bevestigt donderdagavond dat de weg vervuild was en dat het er glad was. Of het om modder gaat, kan een woordvoerder niet zeggen. Het is volgens haar ook niet duidelijk wanneer de gladheid bij de politie bekend werd. Specialisten van de politie doen onderzoek naar het ongeluk.
*De namen van Astrid en Mirjam zijn gefingeerd. Hun echte namen zijn bekend bij de redactie.