Astrid belde politie voor modder op weg, half uur later overleed vrouw (21)

Astrid* heeft donderdagmiddag een half uur voor het ongeluk waar een 21-jarige vrouw om het leven kwam de politie gebeld over modder op de Dinteloordseweg in Steenbergen. Door de combinatie met de regen was het erg glad op die weg. De auto van Astrid en een bestuurder voor haar begon te slippen door de gladheid. "Ik stond te trillen op mijn benen", vertelt ze.

Astrid reed rond half vijf over de Dinteloordseweg toen een auto voor haar begon te slippen. "De auto begon te slippen en ging op een boom af. Voor ik het wist, ging mijn auto zelf slippen", vertelt ze. Op de weg zag ze een flink spoor modder liggen van de vele tractoren die op de 80-weg rijden. "In combinatie met de regen was het spekglad. Ik en degene voor mij kregen de auto weer onder controle, maar ik stond de trillen op mijn benen. Ik dacht dat ik iemand anders zou moeten helpen of zelf een ongeluk kreeg", zegt Astrid nog altijd geschrokken.

"De gladheid heeft er hoogstwaarschijnlijk iets mee te maken."

Ze besloot de politie te bellen om melding te maken van de gevaarlijke verkeersituatie. "Ik heb direct het algemene politienummer gebeld, zodat ze er wat mee konden doen." Als Astrid even later naar haar moeder in Steenbergen rijdt, hoort ze sirenes. In het nieuws leest ze dat een 21-jarige vrouw op exact dezelfde plek waar haar auto begon te slippen, is overleden door een ongeluk. "Verschrikkelijk", zegt ze. "Je weet natuurlijk niet wat de oorzaak van het ongeluk is, maar de gladheid heeft er hoogstwaarschijnlijk iets mee te maken." Door de politie hoopt ze donderdag nog teruggebeld te worden. "Ik weet niet of ze iets met mijn melding gedaan hebben, maar dit ongeluk had misschien voorkomen kunnen worden."

"Mijn man belde van tevoren dat er modder lag waardoor het glad was."