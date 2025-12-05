Zadels gestolen bij ponystal in Nijnsel: 'Wie doet zoiets?'
Buddha en Pepper zijn twee pony's die geen zadel meer hebben. Tot grote schrik en verbazing van de eigenaren zijn vijftien zadels gestolen bij Dianne's Ponyranch in Nijnsel. De buit is waarschijnlijk minstens 13.500 euro waard.
“Oh, huh, mijn zadel is van de muur gevallen”, zei Dianne Vink toen ze de stal binnenkwam lopen. Toen ze doorliep, schrok ze en zag ze dat bijna alle zadels weg waren. Ze keek meteen of de pony's en katten die daar rondlopen in orde waren. “Dat was gelukkig wel het geval”, zegt Kyana Kipperman, die samen met Dianne oprichter is van de ponyranch.
Opvang van pony's
De stal bestaat ondertussen al ruim tien jaar. Er staan een paar eigen paarden en pony's en daarnaast dieren die daar worden opgevangen na mishandeling, verwaarlozing of omdat ze niet meer verzorgd konden worden door de vorige eigenaar. Vrijwilligers organiseren ponykampen en activiteiten en kinderen kunnen er lessen volgen.
Kyana en Dianne denken dat de dieven bij het achterste deel van de stal naar binnen zijn gegaan. Daar komen ze eerst in een rommelhok. “Daarna zijn ze naar de zadelkamer gegaan, waar ze onze reservezadels hebben meegenomen. Een stukje verder hebben ze alle leszadels meegenomen”, vertelt Kyana.
Het verbaast haar dat specifiek de zadels voor shetlandpony's allemaal zijn blijven liggen. Hetzelfde geldt voor de “barebackpads”, een alternatief voor een zadel. “Het is gek dat ze wel geprobeerd hebben om twee zadels van de muur te halen, waar je zonder trapje niet bij kunt, en dat ze er eentje die los ligt laten liggen”, vertelt Kyana.
Veel vraagtekens
De diefstal zorgt daarom voor veel vraagtekens bij Dianne en Kyana. Want waarom gaat het ene wel mee en blijft het andere liggen? “Hoofdstellen zijn ook veel waard, maar zijn niet meegenomen. En dat terwijl ze binnen handbereik lagen”, vertelt Kyana. Maar ook woede speelt mee: “Waarom doet iemand zoiets?”
Ze hebben geen idee wie er achter de diefstal zit, die mogelijk dinsdagavond laat heeft plaatsgevonden. Volgens Kyana is op camerabeelden te zien hoe een auto bij de stal lijkt te stoppen en even later weer dezelfde route terugrijdt.
De vijftien zadels die zijn gestolen zijn waarschijnlijk minstens 13.500 euro waard. De oprichters hebben aangifte gedaan bij de politie.
Hulp van alle kanten
De lessen konden niet doorgaan, omdat niet alle ruiters zonder zadel kunnen rijden. De ponyranch kreeg al snel van alle kanten hulp, waardoor kinderen voorlopig gewoon kunnen paardrijden. “Lieve papa's, mama's, verzorgers en ruiters hebben berichten gedeeld, thuis gekeken voor oude spullen en zelfs gedoneerd.”
Ook andere paardenliefhebbers hebben Dianne's Ponyranch voorzien van spullen. “Zoiets stoms laat dan ook weer de mooie kant zien van de liefdevolle mensen om ons heen.”