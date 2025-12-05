Zadels gestolen bij ponystal in Nijnsel: 'Wie doet zoiets?'

Buddha en Pepper zijn twee pony's die geen zadel meer hebben. Tot grote schrik en verbazing van de eigenaren zijn vijftien zadels gestolen bij Dianne's Ponyranch in Nijnsel. De buit is waarschijnlijk minstens 13.500 euro waard.

“Oh, huh, mijn zadel is van de muur gevallen”, zei Dianne Vink toen ze de stal binnenkwam lopen. Toen ze doorliep, schrok ze en zag ze dat bijna alle zadels weg waren. Ze keek meteen of de pony's en katten die daar rondlopen in orde waren. “Dat was gelukkig wel het geval”, zegt Kyana Kipperman, die samen met Dianne oprichter is van de ponyranch.

Opvang van pony's

De stal bestaat ondertussen al ruim tien jaar. Er staan een paar eigen paarden en pony's en daarnaast dieren die daar worden opgevangen na mishandeling, verwaarlozing of omdat ze niet meer verzorgd konden worden door de vorige eigenaar. Vrijwilligers organiseren ponykampen en activiteiten en kinderen kunnen er lessen volgen.

Kyana en Dianne denken dat de dieven bij het achterste deel van de stal naar binnen zijn gegaan. Daar komen ze eerst in een rommelhok. “Daarna zijn ze naar de zadelkamer gegaan, waar ze onze reservezadels hebben meegenomen. Een stukje verder hebben ze alle leszadels meegenomen”, vertelt Kyana.