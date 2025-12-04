Vrachtwagen van de weg geraakt op A58 bij Bergen op Zoom, snelweg dicht

Een vrachtwagen is donderdagavond van de weg geraakt bij een ongeluk met een andere vrachtwagen op de A58 bij Bergen op Zoom. De snelweg is dicht.

Redactie Geschreven door

De van de weg geraakte vrachtwagen klapte achterop een andere vrachtwagen die geparkeerd stond op de vluchtstrook. De chauffeur is voor controle naar het ziekenhuis.

Door het ongeluk ligt er veel rommel en olie op de weg. De weg moet worden schoongeveegd. Daarna kan verkeer er weer door waarna de weg opnieuw wordt afgesloten voor de berging. De ambulance en brandweer zijn op het ongeluk afgekomen. De snelweg is dicht richting Roosendaal. Verkeer richting Breda moet vanaf knooppunt Zoomland omrijden via Rotterdam over de A4, A59, A17 en A16.

Er ligt veel rommel op de weg (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).

Er ligt olie op de weg (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).