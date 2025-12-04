Grasparkieten gestolen uit kooi van dierenweide in Kaatsheuvel

Meerdere grasparkieten zijn in de nacht van woensdag op donderdag gestolen uit de kooi van Dierenweide Vossenberg in Kaatsheuvel. De schade aan de kooi is flink en de schrik zit er bij vrijwilligers goed in. "Doet ons verdriet", schrijven zij op Facebook.

De kooi bleek donderdagochtend op meerdere plekken geforceerd en beschadigd. De rest van het terrein is intact gebleven, dus de daders waren volgens de Dierenweide uit op de parkieten. Om hoeveel parkieten het precies gaat, is niet duidelijk.

Het was een grote schok voor de vrijwilligers. "Dit doet ons ontzettend veel pijn", schrijven zij op Facebook. Ze vragen mensen die iets gezien hebben om zich te melden.