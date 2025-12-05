Brand in appartementencomplex, brandweer redt twee bewoners

In een appartementencomplex aan de Jan Vermeerlaan in Roosendaal heeft donderdagavond een brand gewoed. De brandweer heeft twee bewoners uit hun appartement gehaald.

De brand ontstond in een van de appartementen. De brandweer bracht de bewoner van het appartement in veiligheid. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel.

Een bovenbuurman werd met behulp van een hoogwerker van het balkon gehaald. Zijn appartement stond vol met rook.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. Het appartement waar de brand ontstond, raakte zwaar beschadigd.