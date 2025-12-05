Navigatie overslaan

Brand in appartementencomplex in Roosendaal, brandweer redt twee bewoners

Vandaag om 05:31 • Aangepast vandaag om 05:46
Twee bewoners werden door de brandweer uit hun appartement gehaald (foto: Persbureau Heitink).
In een appartementencomplex aan de Jan Vermeerlaan in Roosendaal heeft donderdagavond een brand gewoed. De brandweer heeft twee bewoners uit hun appartement gehaald.

Profielfoto van Temmie van Uden
Geschreven door
Temmie van Uden

De brand ontstond in een van de appartementen. De brandweer bracht de bewoner van het appartement in veiligheid. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel.

Een bovenbuurman werd met behulp van een hoogwerker van het balkon gehaald. Zijn appartement stond vol met rook.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. Het appartement waar de brand ontstond, raakte zwaar beschadigd.

Foto: Persbureau Heitink.
