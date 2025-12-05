Advertentie
Hinder op Eindhoven Airport door mist
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:33
De mist die momenteel over Brabant trekt, zorgt vrijdag ook voor hinder op Eindhoven Airport. De vlieghaven meldt dat vliegtuigen momenteel niet kunnen landen. Vertrekken kan vooralsnog wel, zegt Eindhoven Airport.
Vrijdagmorgen trekt er dichte mist over Brabant. Dit zorgt voor vertragingen op wegen, maar inmiddels ook op Eindhoven Airport.
Vliegtuigen kunnen niet landen en wijken onder meer uit naar Maastricht en Keulen. Vertrekkende vliegtuigen hebben inmiddels ook vertraging, is te zien op de site van Eindhoven Airport.
