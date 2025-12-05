Hinder op Eindhoven Airport door mist voorbij

De mist die vrijdag over Brabant trok, zorgde vrijdag ook voor hinder op Eindhoven Airport. Vliegtuigen kunnen nu wel weer landen en vertrekken.

Vrijdagmorgen trok er dichte mist over Brabant . Dit zorgde voor vertragingen op wegen, maar ook bij Eindhoven Airport. Aan het eind van de ochtend werden er vliegtuigen omgeleid.

Vliegtuigen konden door de mist niet landen en weken onder meer uit naar Maastricht en Keulen. Vertrekkende vliegtuigen hadden ook vertraging, is te zien op de site van Eindhoven Airport.

Bij mist raakt Eindhoven Airport snel in de problemen. Dat komt door het Instrument Landing System (ILS) dat de luchthaven heeft. Dit geavanceerde navigatiesysteem dat vliegtuigen helpt om te landen is op de Eindhovense luchthaven niet zo uitgebreid en geavanceerd als op bijvoorbeeld Schiphol. Het gevolg is dat er minstens 550 meter zicht in Eindhoven moet zijn om te landen en opstijgen. Dankzij het betere ILS op Schiphol is daar maar 75 meter zicht nodig.

In februari 2027 gaat Eindhoven Airport vijf maanden volledig dicht voor een grondige renovatie. De start- en landingsbaan wordt dan helemaal vernieuwd. Tegelijkertijd wordt ook het al jarenlang door Eindhoven Airport zo gewenste ILS aangepakt. Daardoor zal mist in de toekomst het vliegverkeer in Eindhoven veel minder in de problemen brengen.