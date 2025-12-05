Hinder op Eindhoven Airport houdt aan door mist

De mist die momenteel over Brabant trekt, zorgt vrijdag ook voor hinder op Eindhoven Airport. De vlieghaven meldt dat vliegtuigen momenteel niet kunnen landen. Vertrekken kan vooralsnog wel, zegt Eindhoven Airport.

Vrijdagmorgen trekt er dichte mist over Brabant . Dit zorgt voor vertragingen op wegen, maar inmiddels ook op Eindhoven Airport. Aan het eind van de ochtend worden er nog steeds vliegtuigen omgeleid.

Vliegtuigen kunnen niet landen en wijken onder meer uit naar Maastricht en Keulen. Vertrekkende vliegtuigen hebben inmiddels ook vertraging, is te zien op de site van Eindhoven Airport.

In 2027 moet Eindhoven helemaal op slot voor een grote verbouwing. De start- en landingsbaan van Vliegbasis Eindhoven wordt dan helemaal vernieuwd. Gedurende die periode kan er niet gevlogen worden vanaf Eindhoven Airport en moeten reizigers dus uitwijken naar andere luchthavens. De verbouwing start in februari 2027.