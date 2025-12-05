Nederland doet niet mee aan Eurovisie Songfestival: 'Jammer én gevaarlijk'

Oud-winnares Lenny Kuhr (75) uit Eindhoven is teleurgesteld in de beslissing van AVROTROS om Nederland niet mee te laten doen aan het Eurovision Songfestival. Donderdag werd besloten dat Israël mee mag doen aan het festival in 2026 in Wenen. Nederland trok zich terug, omdat de omroep vindt dat deelname van Israël niet te verenigen is met de acties van het land in Gaza.

Veel Nederlandse Songfestivalfans keken uit naar het festijn, en zijn nu teleurgesteld. Kuhr: "Ik ben bang dat Israëlische of Joodse Nederlanders daar weer op aangekeken gaan worden. In die zin vind ik het besluit van de omroep zelfs gevaarlijk."

Kuhr uit zich fel over het feit dat de publieke omroep Nederland niet mee laat doen door de aanwezigheid van Israël. "Het besluit van de AVROTROS is gebaseerd op aannames die niet gefundeerd zijn. Dit is een cultuurfestijn dat gewoon door kan gaan, ook, of misschien wel júíst in tijd van politieke spanning", vindt zij.

Lenny Kuhr won in 1969 het songfestival met 'De Troubadour'. Sinds de beslissing donderdag gemaakt werd, wordt ze overspoeld met telefoontjes.

Zijn politiek en het Songfestival met elkaar verbonden?

Toen Kuhr zelf meedeed aan het Songfestival, was dat in Madrid, terwijl Spanje onder druk stond van dictator Franco. "Maar daar merkte je niets van: iedereen ging er vanuit dat het om de muziek draaide", vertelt ze.

Volgens haar was er één dirigent die door de spanningen niet mee wilde doen. "Die stopte op persoonlijke titel. Op het festival zelf werd er niet over gepraat, gesprekken gingen over de muziek, over de deelnemers. Muziek ging over de politieke denkbeelden heen en dat zou zéker nu ook moeten", zegt ze stellig. "Kunst moet boven politiek staan. Zo kan muziek verbinden."

AVROTROS ziet dat anders, lieten zij afgelopen zomer al weten. Volgens de omroep maakte Israël haar deelname aan het Songfestival zélf politiek. Zo trok de organiserende Israëlische omroep 1 miljoen euro uit voor een fanatieke campagne. "Dat druist in tegen het apolitieke karakter van het Songfestival", aldus de omroep.

Ook het feit dat er nu een staakt-het-vuren is tussen Israël en Gaza, maakt voor AVROTROS geen verschil: "Voor ons is een grens bereikt. Dat blijft leidend, ongeacht de stappen die daarna zijn genomen. De situatie in Gaza blijft bovendien uiterst zorgelijk en kwetsbaar."

'Een muziekfeest voor families'

Naast Nederland doen onder andere Spanje en Slovenië niet mee door de deelname van Israël. Volgens AVROTROS-directeur Taco Zimmerman twijfelt daarnaast een aantal landen nog.

Kuhr baalt ook persoonlijk, want zelf keek ze altijd trouw naar het evenement: "Het is zo leuk om dit samen te kijken en dan met elkaar commentaar te geven op de liedjes of de deelnemers", grinnikt ze. En soms komt er een prachtig lied uit die decennia passeert, zoals haar eigen 'De Troubadour'. "Ik zing mijn lied nog steeds!"