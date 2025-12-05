Geen paard of boot: Sinterklaas komt aan met luchtballon

Buiten kloppen de harten van de kinderen vol verwachting. Sinterklaas heeft laten weten dat hij een bezoek zou brengen aan de school, maar vrijdagmorgen om half negen was er nog geen teken van zijn komst. Dan is er plotseling contact en praat Sinterklaas via de speakers op het schoolplein tegen de kinderen. Ze kijken om zich heen, maar de goedheiligman is in geen velden of wegen te bekennen. Toch zegt de Sint de kinderen te zien staan.

“We dachten dat Sinterklaas met het paard kwam. Maar hij kwam aan op het grote veld achter onze school met de luchtballon”, vertelt de enthousiaste Fien, die in haar pietenpak naar school gekomen is.

"Het was goed koud daarboven."

Alle leerlingen van de onderbouw verzamelen zich rond de mand van de luchtballon, waar Sint en de pieten de kinderen al opwachten. “We zagen een hele grote vlam en heel veel vuur”, zegt Fien.

Sinterklaas geniet van deze bijzondere aankomst. “Het was druk op de weg, er komen zoveel kinderen met de fiets naar school en het kanaal is gesloten omdat de sluis bij Schijndel dicht was. Gelukkig dat de meneer van de luchtballon zo aardig was om ons hier te brengen. Het was goed koud daarboven, maar door de blazers bleven we toch een beetje warm”, zegt Sinterklaas die het spel goed meespeelt. Door het slechte weer kon hij nameljik niet opstijgen. Door de zingende kinderen weet Sinterklaas precies waar hij moet 'landen'. “Zeker toen we bijna boven de school voeren, konden we de kinderen heel mooi horen zingen. In de lucht is het heel rustig en dan hoor je het mooie geluid van onderuit naar boven komen, heel leuk. Daardoor konden we meteen naar het punt in Schijndel waar we moesten zijn.”

De kinderen gingen op de foto met Sinterklaas die per luchtballon aankwam in Schijndel (foto: Wilco Zonneveld).