Politie wil verdachten schietpartij aanhouden en lost waarschuwingsschot

De politie heeft donderdagavond in Bergen op Zoom twee mannen aangehouden die mogelijk betrokken warem bij een schietpartij. Omdat een van de mannen niet luisterde, loste een agent een waarschuwingsschot.

De politie kreeg rond kwart over negen een melding dat mensen schoten hoorden op de Poortweg in Bergen op Zoom. Agenten gingen massaal op de melding af.

In de straat werden meerdere kogelhulzen gevonden. Bij een garagebox in de straat trof de politie twee mannen bij een scooter aan.

'Handen omhoog'

Agenten vermoedden dat de mannen mogelijk iets met de schietpartij te maken hadden en zeiden dat ze hun handen omhoog moesten doen. Een van hen deed dit niet, waarop een agent een waarschuwingsschot afvuurde.

De twee zijn aangehouden omdat ze geen identiteitsbewijs bij zich hadden en omdat de politie vermoedt dat de scooter gestolen is.