Tiny (66) raakt trouwring kwijt na behandeling: 'Ik weet niet wat ik moet'

Tiny Mulders (66) uit Landgraaf is donderdagmiddag haar trouwring kwijtgeraakt na een bestralingsbehandeling in Bladel. De ring, een dierbare herinnering aan haar overleden man, bleek spoorloos te zijn. “Het is mijn trouwring die ik samen heb laten voegen met de ring van mijn man. Hij overleed zeven jaar geleden. Binnenin staan onze namen en trouwdatum,” vertelt ze bedroefd.

Tiny verbleef enkele dagen in Bladel voor een behandeling tegen artrose en slijtage aan haar rug en knie. Ze vertrok vanuit haar hotel in Bladel naar de therapie. Daar moest ze haar horloge en ringen afdoen, maar ze weet zeker dat ze die na afloop weer heeft omgedaan. Ook bij de praktijk is niets achtergebleven. Donderdagmiddag nam ze om tien over één bus 319 richting Eindhoven. Ze bracht de rest van de dag door in de stad: een bezoek aan De Bijenkorf, een wandeling door de Heuvelgalerij en een vroeg diner bij Grand Café De Wildeman. Tegen vijf uur reisde ze terug naar Bladel en liep ze later die avond weer haar hotel binnen.

Pas de volgende ochtend ontdekte Tiny dat de ring verdwenen was. “Ik heb alles doorzocht: mijn hotelkamer, tassen, kasten, het beddengoed eraf getrokken, nergens was iets te vinden.”

Ze nam vervolgens contact op met De Bijenkorf en het restaurant, maar de ring is nog niet teruggevonden. “Bij het restaurant hadden ze niks gevonden, en bij de Bijenkorf zouden ze nog informeren. Met de bus weet ik niet hoe ik contact kan opnemen,” legt ze uit.

De ring heeft voor Tiny een enorme emotionele waarde. "Het is ook de ring van mijn overleden man," vertelt ze. Het is niet zomaar een sieraad voor haar. Het is een tastbare herinnering aan haar partner waar ze 38 jaar mee was getrouwd, een stukje van hun gezamenlijke leven dat ze koestert. Tiny is ten einde raad. "Ik weet niet wat ik moet."

De ring bestaat uit twee gouden ringen die zijn samengevoegd, met drie grote briljanten bovenop en kleine briljantjes aan de zijkanten, afkomstig van een eerdere ring die ze van haar man kreeg. Binnenin staan hun namen: Jo & Tiny en hun trouwdatum: 17-12-1980.

Tiny keert vrijdag, na haar laatste behandeling, terug naar Landgraaf. Ze hoopt dat iemand haar kan helpen met het terugvinden van haar ring. "Ik hoop dat mensen na het lezen van dit bericht de ring zien en zich melden," zegt ze hoopvol.