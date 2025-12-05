Fikse brand in huis Kaatsheuvel, twee katten gered

Aan de Mark in Kaatsheuvel is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Er kwam veel rook vrij. De eigenaar van het huis kon zelf de politie bellen, zijn twee katten werden gered.

Wat precies de oorzaak was van de brand, kon de brandweer nog niet zeggen. De bewoner van het huis wordt opgevangen. Volgens de brandweer kan het wel enkele maanden duren voordat de man terug kan naar zijn huis.

Of de buren vrijdag alweer terug kunnen in hun huis, is nog niet bekend. Zij hebben veel rook- en waterschade. De schade aan hun huizen wordt onderzocht.

De brandweer kwam eerst met één wagen op de melding af. Later werd opgeschaald naar 'grote brand'. Een hoogwerker uit Tilburg werd opgeroepen en ook collega's uit Sprang-Capelle waren er om te helpen.