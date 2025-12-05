Bosz over Formule 1-droom: 'Maar krijg die auto niet eens van z'n plaats'

In het weekend dat Max Verstappen voor de wereldtitel gaat, zit een grote fan in Eindhoven. Peter Bosz is al jarenlang een Formule 1-liefhebber en hoopt dat zijn landgenoot op de hoogste trede van het podium mag staan. Maar er is nog een wens bij de PSV-trainer. “Het zou geweldig zijn om ooit in zo’n auto te rijden.”

Bosz volgt de Formule 1 al dertig jaar en gaat uiteraard ook de laatste race van dit seizoen kijken. Dat zal zondag gewoon op De Herdgang zijn, aangezien zijn ploeg dezelfde middag traint. “Ik vind het fascinerend om naar die races te kijken. Of Verstappen de titel pakt? Als ik eerlijk ben verwacht ik niet dat de kans heel groot is. Lando Norris staat er het beste voor, maar de druk is enorm groot. Laat ik maar zeggen dat Max dit toch gaat winnen, al is het misschien meer de hoop.”

Om ooit in een Formule 1-auto te rijden is een droom van Bosz. En wie weet komt die ooit uit, aangezien Verstappen supporter van de Eindhovense club is. “Maar ik heb wel een probleem en eigenlijk slaat dat nergens op. Als ik achter het stuur zit, denk ik dat ik die race ga winnen. Maar waarschijnlijk krijg ik die auto niet eens van z’n plaats. Ik had die winnaarsmentaliteit vroeger ook met bijvoorbeeld de Tour de France of een marathon, maar dat is natuurlijk onzin.”

Van de hoge snelheden op de baan naar het voetbalveld. Voor Bosz is het allerbelangrijkste dat PSV komende zaterdag drie punten pakt op bezoek bij SC Heerenveen. De laatste jaren een angstgegner voor PSV, al zeggen statistieken Bosz niet zoveel. “Dat hoorde ik ook over Feyenoord, maar die wonnen we. Ik zie Heerenveen als een moeilijke uitwedstrijd. Een ploeg die goed kan voetballen en met kwaliteiten, maar die hebben wij ook. Het kan daarom een leuke wedstrijd worden.”