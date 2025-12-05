Vadsig varken bijgekomen van de schrik na huisontruiming: 'Wel op dieet'

Het gaat goed met het zwaarlijvige varken Pumba dat woensdag met een brancard uit een verwaarloosd huis aan de Saksen Weimarstraat in Rijen werd gehaald. Het dier was zo zwaar dat het moeite had met lopen. In de dierenopvang in Breda krijgt Pumba alle zorg die ze nodig heeft. Zo lust ze haar appel graag in stukjes en smult ze van de tomaatjes van de vrijwilligers. "Maar we letten op de suikers, want ze moet op dieet", laat de dierenopvang vrijdag weten.

Het was woensdag een stressvolle middag voor Pumba toen het huis van haar en haar baasje werd ontruimd. De ontruiming werd gedaan op last van de rechter die de bewoonster verplichtte haar huis te verlaten. Twee vuilniswagens van de gemeente waren nodig om de rommel uit de tuin en de benedenverdieping van het huis te halen. Pumba moest mee met vrijwilligers van de dierenambulance, maar ze had moeite met lopen. Dat kwam onder andere door haar klauwtjes die veel te lang waren, maar haar gewicht speelde ook mee. In een trailer werd Pumba naar de dierenopvang in Breda gebracht. "Een varken los in een dierenambulance vervoeren gebeurt nooit, omdat de dierenambulance dan beschadigd kan raken", legt een vrijwilliger van de opvang uit.

"Ze maakt het naar omstandigheden goed."

Eenmaal in de dierenopvang kwam het dier al snel tot rust. "Inmiddels maakt ze het naar omstandigheden goed. De dierenarts heeft haar nagekeken. Haar klauwtjes worden binnenkort geknipt en ze moet op dieet", vertelt de vrijwilliger. Verder lijkt er niets mis met het zwaarlijvige varken. Ze krijgt zelfs alle zorg die ze nodig heeft. "De vrijwilligers hebben wat oude groente meegenomen. Ze eet brokken, lust haar appel graag in stukjes gesneden en smult van de tomaatjes. We letten wel op de suikers en zijn kritisch zodat ze de juiste voeding krijgt."

"Eigenaresse wil het beste voor Pumba."

Op dit moment is de dierenopvang de tussenopvang voor het dier. "De eigenaresse heeft zichzelf gemeld en zij wil het beste voor het varken, maar daar moet de situatie wel naar zijn. We kijken de komende tijd samen met haar wat de mogelijkheden zijn", vertelt de vrijwilliger. Over de situatie van de eigenaresse wil de opvang niets kwijt. Zij zeggen ook niets over eventuele verwaarlozing of overtredingen rondom de zorg voor Pumba. "We blijven kijken of wij de beste zorg kunnen leveren of een andere opvang. Als de eigenaresse zelf iets kan regelen, dan kan ze zich bij ons melden." Wat de opvang voor nu belangrijk vindt, is dat het goed gaat met Pumba. "Ze eet goed, drinkt goed en doet alles naar behoren", klinkt de vrijwilliger tevreden.