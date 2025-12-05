Pratende kerstbrievenbus trekt de aandacht in Sint-Oedenrode

De Sint is nog niet eens het land uit, maar bij postbezorger Hanneke van Hastenberg staat de kerst al letterlijk en figuurlijk voor de deur. Sinds deze week staat er bij haar huis aan de Componistenlaan in Sint-Oedenrode een pratende brievenbus. "Ze kunnen ook naar de gewone brievenbussen, maar dit is leuker."

"Dit is mijn werk, iedere dag", vertelt Hanneke fietsend door de straten van haar dorp. Al ruim zeven jaar is ze postbode en brengt ze vijf dagen in de week alle post naar haar dorpsgenoten toe. "Maar nu komen ze een keer bij mij thuis." Sinds een aantal dagen staat er namelijk een feloranje brievenbus bij haar voordeur. "Het valt wel op hier zo midden op de stoep. De brievenbus staat er speciaal om kerstkaarten in te doen."

De brievenbus voor het huis van Hanneke

Het initiatief voor de kerstbrievenbussen komt van de postbezorgers zelf. De actie moet zorgen voor verbondenheid, zeker in deze feestmaand. Na de oproep wie er zo'n bus voor de deur zou willen hebben, kwamen er honderden aanmeldingen binnen. "Ik heb mezelf toen opgegeven", vertelt Hanneke.

"En ik ben een van de uitverkorene", voegt ze trots toe. En dat is terecht, want er staan maar twaalf van deze speciale brievenbussen in het hele land. In iedere provincie één. "Misschien trok het de aandacht dat ik erbij had gezet dat ik een leuke kerststal heb aan de muur."

De kerststal om de hoek van haar huis

Nu staan er natuurlijk door het hele dorp de reguliere brievenbussen van het postbedrijf. "Maar deze is veel leuker. Dit is een magische brievenbus. Als je er een kaart in doet, dan hoor je een geluid. Zo heb je een mooi magisch begin van de kerst." Om het te laten horen stopt Hanneke er zelf alvast een kerstkaartje in. Wanneer ze het klepje van de brievenbus opent klinkt al snel: 'Kerstkaart erin, een sprookjesachtig begin'. En uiteraard met een, zoals het wel vaker klinkt bij Holle Bolle Gijs in de Efteling, afsluitend 'Dankjewel'.

Hanneke bij haar brievenbus