Pratende kerstbrievenbus trekt de aandacht in Sint-Oedenrode
De Sint is nog niet eens het land uit, maar bij postbezorger Hanneke van Hastenberg staat de kerst al letterlijk en figuurlijk voor de deur. Sinds deze week staat er bij haar huis aan de Componistenlaan in Sint-Oedenrode een pratende brievenbus. "Ze kunnen ook naar de gewone brievenbussen, maar dit is leuker."
"Dit is mijn werk, iedere dag", vertelt Hanneke fietsend door de straten van haar dorp. Al ruim zeven jaar is ze postbode en brengt ze vijf dagen in de week alle post naar haar dorpsgenoten toe. "Maar nu komen ze een keer bij mij thuis."
Sinds een aantal dagen staat er namelijk een feloranje brievenbus bij haar voordeur. "Het valt wel op hier zo midden op de stoep. De brievenbus staat er speciaal om kerstkaarten in te doen."
Het initiatief voor de kerstbrievenbussen komt van de postbezorgers zelf. De actie moet zorgen voor verbondenheid, zeker in deze feestmaand. Na de oproep wie er zo'n bus voor de deur zou willen hebben, kwamen er honderden aanmeldingen binnen. "Ik heb mezelf toen opgegeven", vertelt Hanneke.
"En ik ben een van de uitverkorene", voegt ze trots toe. En dat is terecht, want er staan maar twaalf van deze speciale brievenbussen in het hele land. In iedere provincie één. "Misschien trok het de aandacht dat ik erbij had gezet dat ik een leuke kerststal heb aan de muur."
Nu staan er natuurlijk door het hele dorp de reguliere brievenbussen van het postbedrijf. "Maar deze is veel leuker. Dit is een magische brievenbus. Als je er een kaart in doet, dan hoor je een geluid. Zo heb je een mooi magisch begin van de kerst."
Om het te laten horen stopt Hanneke er zelf alvast een kerstkaartje in. Wanneer ze het klepje van de brievenbus opent klinkt al snel: 'Kerstkaart erin, een sprookjesachtig begin'. En uiteraard met een, zoals het wel vaker klinkt bij Holle Bolle Gijs in de Efteling, afsluitend 'Dankjewel'.
En ondertussen blijft de postbezorger uit Sint-Oedenrode gewoon de post rondbrengen. "Je bent lekker in beweging en maakt een praatje met mensen. Soms vertellen mensen hele levensverhalen, zoals laatst bij een oudere vrouw op haar oprit. Ze vertelde over hoe ze de oorlog had meegemaakt als kind."
Het zijn de krenten uit de pap voor Hanneke. "Laatst gaf een collega van mij uitleg over ons werk op een basisschool in de buurt. Aan het einde van haar verhaal had ze gezegd dat je altijd naar een postbode moet zwaaien en roepen. Deze week fietste ik langs die basisschool en toen stonden al die kinderen op het schoolplein te zwaaien en te roepen."
"Dat zijn de leuke dingen", voegt ze toe. Evenals dit project pal voor haar huis. "Ik hoor 'm praten vanaf het toilet, dat recht boven de brievenbus zit. Maar hij staat er pas net, dus ik heb het nog niet veel gehoord. Het zou leuk zijn als er mensen een kerstkaart komen brengen."
De brievenbus staat nog tot en met vrijdag 19 december op de stoep voor het huis van Hanneke aan de Componistenlaan 2 in Sint-Oedenrode.