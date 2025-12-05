Gijzeling ten einde: medewerkers in veiligheid, verdachte aangehouden

Drie medewerkers van de gevangenis in Vught zijn vrijdagmiddag urenlang gegijzeld op de Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Een van hen werd vrij snel vrijgelaten melden bronnen aan Omroep Brabant. Om half zeven werd bekend dat de andere twee medewerkers in veiligheid waren gebracht.

De Telegraaf meldt vrijdag op basis van bronnen dat de gijzelnemer Corné H. zou zijn. De man die op 30 maart 2024 vier medewerkers lange tijd vasthield in Café Petticoat in Ede. De gijzeling vond plaats op de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Vught. Daar verblijven gedetineerden die extra zorg nodig hebben omdat ze kampen met psychische problemen.

De politie en agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI) kwamen vrijdagmiddag massaal naar de gevangenis toe. Zij verzamelden zich op de Lunettenlaan die rond vijf uur vrijgegeven werd, nadat een deel van de agenten de gevangenis binnen ging. In de straat staan meerdere politieauto's. Ook is er een ambulance aanwezig. Hier lees je alle verhalen over de gijzeling in de PI in Vught.

Geen extra maatregelen rond gevangenis

Rond de gevangenis in Vught hoeven volgens de gemeente geen noodverordeningen of andere maatregelen te worden genomen. "Het incident dat speelt zich af binnen de muren van de gevangenis, hierdoor is er geen aanleiding voor ons om maatregelen te nemen", laat een woordvoerster van de gemeente vrijdag weten.

Wat zit er allemaal op het terrein van de PI Vught?

De PI Vught bestaat uit een gevangenis en een Huis van Bewaring. Ook zit er de EBI en de gevangenis voor Beheersproblematische Gedetineerden (BPG), een Terroristen Afdeling, twee penitentiair psychiatrische centra en een inrichting voor stelselmatige daders (ISD).

Incident vorig jaar

In september 2024 raakten twee medewerkers op de Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) gewond door een gevangene. Dit gebeurde toen zij de man naar een isoleercel brachten.

Tientallen agenten van de Dienst Speciale Interventies staan bij de gevangenis in Vught (foto: Persbureau Heitink).