Oude vuilstort moet fiets- en wandelparadijs worden: 'Eindelijk zover'

De schop gaat eindelijk in de grond van de Vlagheideberg in Eerde. Al sinds 2006 zijn er plannen om iets met de voormalige vuilstort te doen. Veel creatieve ideeën voor de berg volgden, maar haalden het allemaal niet. Maar woensdag, na twintig jaar, gaat er dan eindelijk iets gebeuren. Projectleider Erik van Nuland kan niet wachten.

Wandelaars kunnen nog tot woensdag genieten van het uitzicht vanaf de top van de 25 meter hoge Vlagheideberg, dan gaat het gebied voorlopig dicht. Wandelschoenen en grazende koeien maken dan, tijdelijk, plaats voor grote machines. "Het gaat nu eindelijk gebeuren", vertelt Van Nuland. Het landschapspark van zo'n 42 hectare moet een waar fiets- en wandelparadijs worden. Er komen een mountainbikeroute van acht kilometer, vijf kilometer wandelpad en drie kilometer aan verhard fietspad. "Er blijft daarnaast ontzettend veel ruimte over voor de natuur, want dat maakt de berg ook uniek. En dat willen we behouden", vult wethouder Johan van Gerwen van de gemeente Meierijstad aan. Hij heeft in zijn portefeuille onder meer recreatie en toerisme.

De plannen voor Landschapspark Vlagheideberg.

In 2006 werden al de eerste ideeën voor het gebied gepresenteerd in het Masterplan Vlagheide, weet de wethouder. "De inwoners van het dorp Eerde, dat er dichtbij ligt, hadden in de tijd dat het een vuilstort was veel last van stank en rumoer. Na het dichten is besloten dat we het gebied zó moeten inrichten dat men er weer plezier van kan hebben."

Vele gesprekken volgden en heel veel plannen kwamen voorbij: van een skibaan tot een golfpark. Ze sneuvelden allemaal. "Maar er moest duidelijkheid komen", stelt de wethouder. "Zodat mensen weten waar ze aan toen zijn. En dat is nu gelukt." De gemeenteraad heeft 3,6 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor het project. "En we krijgen geen euro meer, dus we moeten het hiermee doen", zegt van Nuland. "We hebben ongeveer 2,5 miljoen euro nodig voor de voorbereidingen en werkzaamheden op de berg. De rest is voor natuurontwikkeling, speelmogelijkheden en een kunstwerk."

De tekening van de plannen op de berg.

Omwonenden en bedrijven in de omgeving van de Vlagheideberg zijn blij dat er eindelijk iets gaat gebeuren. "Het heeft lang geduurd, maar we zijn altijd meegenomen in het hele proces", vertelt Bert van Creij namens de vereniging Vlagheide, een belangenvereniging voor betrokkenen uit de omgeving. "De berg moet een recreatieplek zijn voor iedereen. Zowel voor de wandelaar als de fietser. We gaan zien hoe mooi het allemaal wordt."

Een van de huidige paden op de Vlagheideberg.

Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart en kunnen de werkzaamheden op de voormalige vuilstort beginnen, weet van Gerwen. "Er is goed onderzoek gedaan. De toplaag met zand is 80 tot 100 centimeter. We hebben de toezegging om tot twintig centimeter boven het folie, waarmee de voormalige vuilstort is afgedekt, te mogen graven." Zelfs het vier meter brede fietspad, dat geasfalteerd wordt, kan volgens de projectleider op de berg worden aangelegd. "We hebben helemaal in kaart gebracht hoe diep het overal is. En het moet kunnen om er met machines op te gaan om de paden te realiseren."

De Vlagheideberg van boven.

En dus lijkt niets fietsers, mountainbikers en wandelaars in de weg te staan om zich vanaf juli volgend jaar te begeven op de berg. Er zijn zelfs pogingen om een professionele wielerwedstrijd, zoals de ZLM Tour, naar de berg te halen. "De Vlagheideberg is er vooral voor de gewone en sportieve fietser, maar natuurlijk is het mooi als ook een grote ronde de berg aandoet", besluit Van Gerwen.