Gemeente Nuenen blundert en deelt adressen van 1059 bezwaarmakers tegen azc
De gemeente Nuenen heeft adresgegevens gelekt van inwoners die bezwaar hadden gemaakt tegen de komst van een nieuw, tijdelijk asielzoekerscentrum. Het gaat om 1059 adressen die per ongeluk zijn doorgestuurd naar 52 inwoners van Nuenen. Dat bevestigt een gemeentewoordvoerder aan Omroep Brabant.
Het nieuwe azc moet komen aan de Pastoormast, vlak bij voetbalclub RKSV Nuenen. Daar zouden 200 asielzoekers komen te wonen.
De 52 inwoners hadden zich opgegeven voor de hoorzitting over de bezwaarschriften, die over ongeveer anderhalve week zou plaatsvinden. Ter voorbereiding stuurde de gemeente hen enkele relevante documenten.
In één van die stukken stond een overzicht met een afstandscriterium voor omwonenden die op 260 meter of verder van het geplande azc wonen. Aan dat overzicht was een lijst toegevoegd met alle 1059 adressen van bezwaarmakers. Die adressen zijn herleidbaar tot personen. “Dat had niet gehoeven, maar verder geanonimiseerd moeten worden. Het is een menselijke fout geweest,” erkent een gemeentewoordvoerder.
'Heel vervelend'
De gemeente zegt de Autoriteit Persoonsgegevens al op de hoogte te hebben gesteld. Het datalek staat nu ook op hun eigen site. "We hebben contact opgenomen met de mensen die de stukken hebben gekregen en hen verzocht deze niet verder te verspreiden en te verwijderen."
De gemeente noemt het ‘heel vervelend’ dat het is gebeurd. "Maar je kunt niet veel meer doen dan dit." Het lek kwam aan het licht nadat een inwoner vrijdagochtend melding maakte.
“Het spijt ons dat dit is gebeurd”, schreef de gemeente naar de 52 inwoners. “We hebben inmiddels het proces rond het versturen van stukken voor de bezwaarschriftencommissie aangescherpt zodat het in de toekomst niet meer kan voorkomen.”
Lijsten in appgroepen
“Dus jij hebt ook bezwaar gemaakt?”, vroeg een buurman aan een Nuenaar die anoniem wil blijven. "Ik vind dat een redelijk kwalijke zaak." Volgens hem circuleren de lijsten met adressen van bezwaarmakers in verschillende appgroepen. Hij kreeg de lijst zelf ook, zowel via WhatsApp als per mail. "Ik weet precies wie bezwaar hebben gemaakt. Je kunt de hele lijst zien, welk adres wel en niet. Dit is enorm pijnlijk, want dit deel je niet open en bloot met iedereen. Ik vind dit tenenkrommend."
De Nuenaar vindt het slordig van de gemeente. "Dat anderen weten dat ik bezwaar heb gemaakt en er een mening over heb is voor mij niet zo'n probleem, maar ik snap wel dat mensen zich er zorgen over maken. Je kan door de buurman aangesproken worden. Er zijn veel die het anoniem deden, maar die zijn nu niet meer anoniem. Het kwaad is al geschied."
Hij hoopt dat de saamhorigheid in het dorp blijft. "Ik hoop dat mensen er geen last van krijgen. Er zullen altijd mensen vóór en tegen zijn."