Gemeente Nuenen blundert en deelt adressen van 1059 bezwaarmakers tegen azc

De gemeente Nuenen heeft adresgegevens gelekt van inwoners die bezwaar hadden gemaakt tegen de komst van een nieuw, tijdelijk asielzoekerscentrum. Het gaat om 1059 adressen die per ongeluk zijn doorgestuurd naar 52 inwoners van Nuenen. Dat bevestigt een gemeentewoordvoerder aan Omroep Brabant.

In één van die stukken stond een overzicht met een afstandscriterium voor omwonenden die op 260 meter of verder van het geplande azc wonen. Aan dat overzicht was een lijst toegevoegd met alle 1059 adressen van bezwaarmakers. Die adressen zijn herleidbaar tot personen. “Dat had niet gehoeven, maar verder geanonimiseerd moeten worden. Het is een menselijke fout geweest,” erkent een gemeentewoordvoerder.

'Heel vervelend'

De gemeente zegt de Autoriteit Persoonsgegevens al op de hoogte te hebben gesteld. Het datalek staat nu ook op hun eigen site. "We hebben contact opgenomen met de mensen die de stukken hebben gekregen en hen verzocht deze niet verder te verspreiden en te verwijderen."

De gemeente noemt het ‘heel vervelend’ dat het is gebeurd. "Maar je kunt niet veel meer doen dan dit." Het lek kwam aan het licht nadat een inwoner vrijdagochtend melding maakte.

“Het spijt ons dat dit is gebeurd”, schreef de gemeente naar de 52 inwoners. “We hebben inmiddels het proces rond het versturen van stukken voor de bezwaarschriftencommissie aangescherpt zodat het in de toekomst niet meer kan voorkomen.”