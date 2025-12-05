Ruzie tussen buurgemeenten escaleert: Etten-Leur sleept Breda voor rechter

Etten-Leur heeft buurgemeente Breda voor de rechter gedaagd om te voorkomen dat maandag de proef met de spitssluiting in Prinsenbeek doorgaat. De gemeente hoopt dat de zaak nog dit weekend dient bij de rechtbank in Breda.

"Wij hebben er begrip voor dat Gemeente Breda stappen wil zetten voor de inwoners van Prinsenbeek om het dorp van verkeersdrukte te ontlasten. Maar we betreuren het nog steeds dat Gemeente Breda de pilot wil doorzetten in de huidige vorm", stelt het college van B en W van Etten-Leur in een verklaring.

"Gemeente Etten-Leur vindt het cruciaal dat nader overleg plaatsvindt. De zorgen die wij hebben over de impact van deze pilot op onze inwoners en de verkeersveiligheid zijn niet veranderd", zo constateert het gemeentebestuur. "Om onomkeerbare situaties maandag te voorkomen, heeft gemeente Etten-Leur de rechter gevraagd hiernaar te kijken en we betreuren dat deze stap nodig is."

Buurgemeenten van Breda, naast Etten-Leur ook Moerdijk, hebben grote problemen met het afgrendelen van Prinsenbeek tijdens de ochtendspits. Zo moeten automobilisten die naar Breda willen flink omrijden. Vooral de afsluiting van de Leursebaan tussen Etten-Leur en Breda schoot bij veel automobilisten in het verkeerde keelgat. De inwoners maakten massaal bezwaar en Etten-Leur dreigde met juridische maatregelen. Die stap is nu dus gezet.

Waar bestaat die spitssluiting uit?

Breda wil maandag voor het eerst Prinsenbeek tussen zeven en negen uur in de ochtend afsluiten voor doorgaand verkeer. Camera’s bij vier invalswegen controleren dan de kentekens van de voertuigen die het dorp in- en uitgaan. Bestuurders die geen ontheffing hebben, krijgen een boete van 120 euro op de deurmat.

De maatregel is volgens Breda nodig omdat uit eerdere verkeersanalyses is gebleken dat de helft van het verkeer in Prinsenbeek door het dorp rijdt, maar daar niet hoeft te zijn, het gaat om doorgaand verkeer dus. Daardoor verslechtert de leefbaarheid en kan er niet gebouwd worden.