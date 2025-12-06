Putte boos door verkoop oud bejaardenhuis: 'Voelen ons in het zak gezet'

De verkoop van een oud verzorgingshuis zorgt voor onrust in Putte. Een oud verzorgingshuis is zo goed als verkocht en zou onderdak moeten gaan bieden aan ex-verslaafde jongeren, terwijl inwoners liever willen dat er ouderen in het ebouw kunnen wonen. Zowel inwoners als de gemeente Woensdrecht, waar Putte onder valt, zijn verbaasd over de gang van zaken.

Op die jongeren zit het dorp helemaal niet te wachten, zegt de voorzitter. “We hebben veel drugsoverlast in het dorp. Twee grote dealplaatsen liggen op honderd meter afstand van de plek. Hoe ga je dan integreren in de maatschappij? Dat is een vraag die wij hebben.”

Zorgen in het dorp Er was vorige week een vermoeden dat het gebouw waarschijnlijk verkocht is. Via-via kwam het dorpsplatform te weten dat er in de oude Beukenhof kwetsbare jongeren gaan wonen, die onder meer ex-verslaafd zijn. Nu staat het dorp op zijn achterste benen. “Dit kunnen we niet laten gebeuren”, zegt Roeken.

Woonzorghuis De Beukenhof staat al sinds 2023 leeg. De ouderen die daar woonden moesten verhuizen, omdat daar niet meer de nodige zorg mogelijk was. Een gemis voor het dorp, volgens het Dorpsplatform Putte, dat opkomt voor de belangen van inwoners. “We hebben toen verschillende dingen gedaan om zorg voor ouderen te behouden in het dorp”, zegt Frank Roeken, voorzitter van het dorpsplatform.

Bovendien heeft de gemeenteraad vorige week nog een verzoek aan het college van burgemeester en wethouders aangenomen om bepaalde kwetsbare doelgroepen niet meer in de dorpen van de gemeente op te vangen. “We hebben in het dorp ook al veel arbeidsmigranten en statushouders”, zegt de voorzitter, die niet blij is met de gang van zaken. “Wij voelen ons in het zak gezet. Voor de leefbaarheid van de kern is dit slecht.”

Gemeente verbaasd

Ook de gemeente Woensdrecht, waar Putte onder valt, geeft aan verbaasd te zijn over verkoop van de oude Beukenhof. Toen het gebouw leegstond, is de gemeente in gesprek gebleven met zorgorganisatie tanteLouise. “Door tanteLouise is altijd aangegeven dat de beoogde doelgroep ouderen of gehandicapten waren”, staat in een reactie van het college van burgemeester en wethouders.

Zorgorganisatie tanteLouise laat weten dat er een voorlopig koopcontract is. Bestuurder Ingeborg Roks snapt de wil om ouderen een plek te bieden in hun eigen woonplaats, maar die wens kan de organisatie volgens haar zelf niet vervullen. “De Beukenhof bleek niet meer geschikt voor ouderenzorg, waardoor het in 2023 moest sluiten. We hebben daarna gekeken of er iets mogelijk was, maar dat bleek onmogelijk. Op basis daarvan is het pand anderhalf jaar geleden te koop aangeboden”, reageert Roks.

Eerste serieuze bod

Ze licht toe dat er al die tijd niemand is geweest die interesse had in het gebouw, waarop een ‘maatschappelijke bestemming’ zit. “Dit is het eerste serieuze bod in die gehele periode”, zegt Roks, die aangeeft zelf niet te weten wie er in het gebouw komen wonen. “Het is aan de koper om vanuit die maatschappelijke bestemming hier verder invulling aan te geven.”

De gemeente Woensdrecht zegt ervan op de hoogte te zijn dat de kopende zorgvastgoedmaatschappij van plan is om het gebouw te verhuren aan een organisatie die zorg biedt aan mensen met verslaving en psychische problemen. “Het college wil graag in gesprek met de koper en de uiteindelijke gebruiker over de invulling van het pand.”