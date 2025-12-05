Verkrachting dakloze vrouw, ook in hoger beroep jeugddetentie voor jongens

Het gerechtshof Den Bosch heeft vrijdag twee jonge mannen veroordeeld voor de groepsverkrachting van een 31-jarige dakloze vrouw in Helmond. Een 18-jarige man krijgt in vier maanden jeugddetentie en de 19-jarige man twaalf maanden, waarvan drie voorwaardelijk.

Medeplichtig Volgens het hof heeft de 19-jarige jongen zich samen met anderen schuldig gemaakt aan groepsverkrachting. Hoewel hij niet seksueel is binnengedrongen bij de vrouw vindt het hof hem wel medeplichtig. De jongen moet het slachtoffer hiervoor ook een schadevergoeding van 15.000 euro betalen.

De vrouw zat in de nacht van 16 december 2023 alleen op een bankje in het Burgemeester Geukerspark in Helmond toen een groep van vijf jongens haar omsingelde en op brute wijze meerdere malen verkrachtte. Agenten vonden de vrouw later in het park met haar broek op haar knieën.

De 18-jarige jongen werd vrijgesproken van de verkrachting, maar veroordeelt voor het aanranden van de vrouw. Ook het hof sluit zich aan bij de uitspraken die de rechtbank in januari heeft gedaan.

Wel vindt het hof dat ook de 18-jarige jongen een schadevergoeding moet betalen aan de vrouw. Het gaat om een bedrag van 5000 euro.

Grote impact

Dit komt mede doordat de verkrachting nog altijd een grote impact heeft op het leven van het slachtoffer. Een verkrachting in een openbaar park zorgt bovendien voor een gevoel van onveiligheid in de samenleving.

De andere drie verdachten kregen in januari vijftien maanden waarvan drie voorwaardelijk opgelegd. Ook zij moeten het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 15.000 euro betalen.