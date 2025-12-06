Advertentie
Slingerende auto botst op de A58 bij Tilburg, bestuurder gewond
Vandaag om 05:21 • Aangepast vandaag om 08:36
Een auto is vrijdagnacht tegen een pijlwagen gebotst op de A58 bij Tilburg. De bestuurder raakte gewond en is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Net voor middernacht zagen getuigen de auto slingeren op de A16 bij Breda. De auto vertoonde volgens hen vreemd rijgedrag. Zij belden daarom de politie.
Wagen botst bij A58 bij Tilburg
Iets later botste de wagen op de A58 bij Tilburg tegen een pijlwagen die daar stond vanwege werkzaamheden. Er kwamen veel hulpdiensten, waaronder de brandweer, ter plaatse. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.
