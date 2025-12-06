Vrouw zwaargewond bij brand in huis Dongen: 'Ik hoorde geknetter'

Een vrouw is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een brand in een huis aan de Weide in Dongen. Het slachtoffer werd gereanimeerd en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak rond kwart over vier 's nachts uit. Er werden veel hulpdiensten gealarmeerd. Bewoners van naastgelegen huizen werden geëvacueerd. De brandweer had de brand snel onder controle.

Buurman hoorde geknetter bij brand in Dongen

Volgens buurtbewoners woonde de vrouw alleen in het huis. Een overbuurvrouw vertelt dat ze zag dat de vrouw uit het huis werd gehaald. “Brandweerlieden begonnen meteen met de reanimatie. De ambulance kwam later en heeft de vrouw meegenomen.

De bovenbuurman werd wakker van gekletter dat hij hoorde. "Ik dacht eerst aan vuurwerk op het dak. Maar toen ik naar buiten keek zag ik de brandweer staan. Gelukkig was de brandweer er snel, want anders was er veel meer schade geweest”.

De schade aan de huizen van de bovenburen en naaste buren bleef beperkt tot rook. Ze mochten na de brand weer naar huis.

Huis aan de Weide in Dongen na brand onbewoonbaar

De woning waar de brand woedde raakte zwaar beschadigd en is onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.