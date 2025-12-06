Navigatie overslaan

Vrouw zwaargewond bij brand in huis in Dongen

Vandaag om 05:56 • Aangepast vandaag om 08:37
Vrouw zwaargewond bij brand in huis in Dongen (foto: Persbureau Heitink).
Vrouw zwaargewond bij brand in huis in Dongen (foto: Persbureau Heitink).

Een vrouw is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een brand in een huis aan de Weide in Dongen. Het slachtoffer werd gereanimeerd en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak rond kwart over vier 's nachts uit. Er werden veel hulpdiensten gealarmeerd. Bewoners van naastgelegen huizen werden geëvacueerd. De brandweer had de brand snel onder controle.

Huis aan de Weide in Dongen na brand onbewoonbaar
De woning waar de brand woedde raakte zwaar beschadigd en is onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

