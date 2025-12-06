Auto gelanceerd op de A2: wagen eindigt op de kop tegen de vangrail

Een automobilist is vrijdagnacht rond kwart voor vijf gewond geraakt bij een botsing op de A2. De wagen botste bij Leende met de vangrail en eindigde op de kop.

De auto werd na de botsing gelanceerd en kwam ondersteboven terecht tegen de vangrail. De bestuurder, een man, is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht met de ambulance.

Geen traumaheli naar ongeval A2 bij Leende

Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen. De politie onderzoekt de oorzaak van de botsing.