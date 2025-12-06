Navigatie overslaan

Auto wordt gelanceerd na botsing tegen vangrail op de A2, bestuurder gewond

Vandaag om 06:35 • Aangepast vandaag om 08:35
Auto wordt gelanceerd na botsing tegen vangrail op de A2 bij Leende (foto: Persbureau Heitink).
Auto wordt gelanceerd na botsing tegen vangrail op de A2 bij Leende (foto: Persbureau Heitink).

Een automobilist is vrijdagnacht rond kwart voor vijf gewond geraakt bij een botsing op de A2. De wagen botste bij Leende met de vangrail en eindigde op de kop.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto werd na de botsing gelanceerd en kwam ondersteboven terecht tegen de vangrail. De bestuurder, een man, is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht met de ambulance. 

Geen traumaheli naar ongeval A2 bij Leende
Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen. De politie onderzoekt de oorzaak van de botsing.

Auto wordt gelanceerd na botsing tegen vangrail op de A2 bij Leende (foto: Persbureau Heitink).
Auto wordt gelanceerd na botsing tegen vangrail op de A2 bij Leende (foto: Persbureau Heitink).
Auto wordt gelanceerd na botsing tegen vangrail op de A2 bij Leende (foto: Persbureau Heitink).
Auto wordt gelanceerd na botsing tegen vangrail op de A2 bij Leende (foto: Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.