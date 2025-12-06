Ruit ingeslagen van brandweerkazerne in Heeze, dieven stelen gereedschap

Bij de brandweerkazerne aan de Oude Stationsstraat in Leende is vrijdagnacht een inbraak gepleegd. Er is gereedschap gestolen, meldt de politie.

De inbraak is waarschijnlijk tussen kwart voor twee en half drie ’s nachts gepleegd. Er zijn volgens de politie ‘diverse soorten gereedschap’ gestolen. Vermoedelijk zijn de dieven binnengekomen door een ruit van de kazernedeur in te slaan.

De politie roept getuigen, of mensen die meer denken te weten over de inbraak, op om zich te melden. Ook mensen met camerabeelden van de inbraak worden verzocht zich te melden.