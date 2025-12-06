Zat Corné H. wel op de juiste plek in de gevangenis in Vught?

Corné H. (29), de man die vrijdag drie medewerkers gijzelde in het de gevangenis in Vught, had daar helemaal niet moeten zitten. Als het normale beleid was gevolgd, was H. al overgeplaatst naar een tbs-kliniek. Door plaatsgebrek moest hij in Vught wachten op de juiste behandeling.

De schrik was enorm vrijdagmiddag in Vught. In Unit 3 van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) op het enorme terrein van de PI gijzelde Corné H. drie mensen onder bedreiging van een mes. Een persoon mocht al vrij snel weg, maar twee anderen werden uren vastgehouden. Het protocol is dat iedereen dan binnenblijft en niemand meer over het grote terrein van de PI mag lopen. Alles voor de veiligheid. Dus moesten alle gevangenen van andere afdelingen in hun cel, maar het betekende ook dat bijvoorbeeld bouwvakkers en vrijwilligers urenlang vastzaten in het complex en niet naar huis mochten. Op Unit 3 van het PPC verblijven de meeste patiënten op een afdeling met twaalf cellen. Op die afdeling is ook een woonkamer met bankstel en tv en een poolbiljart of tennistafel. Verder is er een keuken en een grote tafel, waar de hele afdeling gezamenlijk kan eten. Omdat patiënten voor zichzelf mogen koken, is het mogelijk dat Corné H. een aardappelschilmesje uit de keuken heeft gebruikt tijdens de gijzeling.

Corné H. werd landelijk nieuws toen hij in maart vorig jaar vier mensen gijzelde in een café in Ede. Hij dreigde de boel op te blazen en had een mes bij zich. Corné H. bleek psychische problemen te hebben en werd in december 2024 veroordeeld tot negen maanden cel en tbs met dwangverpleging.

De rechtbank achtte hem verminderd toerekeningsvatbaar en door zijn voorarrest zou hij niet meer naar de gevangenis gaan, maar direct naar een tbs-kliniek. "Je kunt de verdachte zijn daden maar beperkt verwijten vanwege zijn geestesziekte", zei de rechter. Maar blijkbaar was er tot nu toe geen plek voor Corné H. in een tbs-kliniek met de juiste behandeling én de allerhoogste veiligheidseisen. En daarom zat hij nog in Unit 3 van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) in Vught. Daar worden weliswaar patiënten behandeld, maar dat is niet de plek die de rechter voor hem in gedachten had.

In Unit 3 (rood omcirkeld) was de gijzeling, daarnaast is Unit 2 (foto: ANP).

Bij elkaar telt het PPC zo’n 270 patiënten, verdeeld over Unit 2 waar vooral passanten zitten en Unit 3, waar mensen langer behandeld worden. Patiënten verblijven gemiddeld een maand of vier in het psychiatrisch centrum. Hier worden mensen na een vaak gruwelijke daad gestabiliseerd. Hier komen ze bijvoorbeeld met medicatie uit een psychose. Maar na deze eerste interventie worden ze elders geplaatst of gaan ze weer naar huis, afhankelijk van wat een rechter bepaalt. De politie was vrijdag massaal aanwezig, ook buiten de deuren van de gevangenis:

In het geval van Corné H. was nog niet de juiste plek gevonden in een tbs-kliniek. Corné H. vroeg door mensen in dat café in Ede te gijzelen eigenlijk om hulp. Tijdens de zitting bleek dat hij twee dagen daarvoor van medicatie was gewisseld en niet meer terug was gegaan naar de instelling voor begeleid wonen waar hij verbleef. Blijkbaar was hij vrijdag ook niet helemaal stabiel en ‘vroeg’ hij weer om hulp. Op dit moment is nog niet duidelijk wat er met H. gaat gebeuren. Hier lees je alle verhalen over de gijzeling in de PI in Vught.