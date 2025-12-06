Advertentie
Auto op zijn kant na botsing tegen lantaarnpaal in Veghel
Vandaag om 11:31 • Aangepast vandaag om 11:42
Een auto is zaterdagochtend tegen een lantaarnpaal gebotst op de N.C.B.-laan in Veghel. Na de botsing eindigde de wagen op zijn kant op de weg.
De lantaarnpaal stond scheef na de aanrijding. Het is onduidelijk of de bestuurder van de wagen, de enige inzittende, gewond is geraakt.
De precieze oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De N.C.B.-laan is daarom 's ochtends in beide richtingen dicht.
