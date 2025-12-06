Navigatie overslaan

Auto op zijn kant na botsing tegen lantaarnpaal in Veghel

Vandaag om 11:31 • Aangepast vandaag om 11:42
Een auto is zaterdagochtend tegen een lantaarnpaal gebotst op de N.C.B.-laan in Veghel (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
Een auto is zaterdagochtend tegen een lantaarnpaal gebotst op de N.C.B.-laan in Veghel (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

Een auto is zaterdagochtend tegen een lantaarnpaal gebotst op de N.C.B.-laan in Veghel. Na de botsing eindigde de wagen op zijn kant op de weg.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De lantaarnpaal stond scheef na de aanrijding. Het is onduidelijk of de bestuurder van de wagen, de enige inzittende, gewond is geraakt.

De precieze oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De N.C.B.-laan is daarom 's ochtends in beide richtingen dicht.

Een auto is zaterdagochtend tegen een lantaarnpaal gebotst op de N.C.B.-laan in Veghel (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
Een auto is zaterdagochtend tegen een lantaarnpaal gebotst op de N.C.B.-laan in Veghel (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.