Vrachtwagen met kleding vliegt in brand op de A67

Vandaag om 12:45 • Aangepast vandaag om 14:38
De vrachtwagen met kleren vloog in brand op de A67 (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Een vrachtwagen met kleding is zaterdagmiddag rond half een in brand gevlogen op de A67 tussen Geldrop en Asten. De snelweg werd daarom afgesloten vanuit Eindhoven richting Venlo.

Ron Vorstermans

Rond kwart over een was de brand geblust. De weg was volgens informatie van de ANWB om kwart voort twee nog dicht. Het verkeer op de weg richting Venlo werd daarom omgeleid. Op het hoogtepunt was de extra reistijd zo'n halfuur.

De brandweer heeft de oplegger van de vrachtwagen uitgeladen om de brand te blussen. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. 

