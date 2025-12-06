Man op fatbike berooft jongen van telefoon in Waalwijk

Een minderjarige jongen is vrijdagavond beroofd van zijn telefoon door een man op een fatbike op de Van Haestrechtstraat in Kaatsheuvel. De 34-jarige verdachte zonder bekende woon-of verblijfplaats werd uiteindelijk opgepakt met hulp van pepperspray. De man had nog een gevangenisstraf openstaan.

Het slachtoffer zat rond halfacht op een bankje met een vriend toen hij werd aangesproken door de man. De man reed op een fatbike, begon tegen de twee jongens te praten en griste vervolgens de telefoon uit de hand van het minderjarige slachtoffer.

Hij vroeg om de code en sloeg de jongen in zijn gezicht. Daarna fietste hij weg. “Dankzij de locatie van de gestolen telefoon werd al snel duidelijk waar de verdachte zich kon bevinden”, meldt de politie.

Dat bleek in Waalwijk te zijn. In de Kastanjestraat zagen agenten twee mannen bij een fatbike staan. Een van hen voldeed aan het signalement dat de jongens hadden gegeven.

Op het moment dat de agenten aankwamen werd de verdachte ‘meteen agressief en begon hij te schelden’, meldt de politie. De man werd na wat gedreig opgepakt met hulp van pepperspray.

”Hij werd uiteindelijk, met een hoop gescheld van zijn kant, meegenomen naar de politiecel. De telefoon is weer teruggegeven aan het slachtoffer”, besluit de politie.