Mega-postpakketpunt dicht na agressieve klanten: ‘Vrees dat het escaleert’
Ze worden stelselmatig uitgescholden en bedreigd. En nu is voor de medewerkers van het grootste postpakketpunt in Tilburg de maat vol. Het pakketpunt aan de Aphroditestraat is zaterdag gesloten en gaat pas maandag weer open. Met als gevolg dat honderden pakketten pas dan kunnen worden opgehaald. “Ik vrees het ergste dan”, zegt eigenaresse Elenne van Put emotioneel.
Haar pakketpunt is inmiddels uitgegroeid tot het grootste van Tilburg. "Wij zijn eigenlijk het laatste redmiddel", legt Elenne uit. Als bezorgers een pakket niet kunnen afleveren en andere pakketpunten vol zitten, wordt het daar naartoe gebracht. Maar ze kunnen de stortvloed bijna niet meer aan. "Deze week kwamen er weer 900 pakketten bij. Op een gegeven moment hadden we er 2000 liggen."
Al die pakketten moeten worden verwerkt, maar vaak is dat nog niet gebeurd als mensen het komen ophalen. "Mensen krijgen direct een melding zodra hun pakket hier is afgeleverd, maar het ligt dan waarschijnlijk nog op een rolcontainer. Bij een pakketpunt met 60 pakketjes, kan je die er gemakkelijk tussenuit halen, maar met zo’n grote toestroom kost dat tijd", legt Elenne uit.
Politie veegt plein schoon
En daardoor liep het deze week meermaals uit de hand. Medewerkers werden bedreigd door ongeduldige klanten. "Je wordt uitgescholden voor 'vies, vuil, kankerwijf' en je krijgt dreigementen naar je hoofd als: 'als ik m’n pakket niet krijg, kom jij ook niet meer thuis'."
Dinsdag moest de politie er zelfs aan te pas komen. "Mensen accepteerden niet dat we dicht gingen en de sfeer werd steeds grimmiger. Het voltallige personeel stond ondertussen achter te trillen als een rietje. En uiteindelijk hebben vijf agenten iedereen weggestuurd."
Toen het personeel de dag erna weer allemaal nare verwensingen naar hun hoofd geslingerd kreeg, was voor Elenne de maat vol. Ze gooide de winkel vroegtijdig dicht en de dag erna stonden er handhavers voor de deur.
Kwetsbaar personeel
"Er werken stagiaires bij ons met een afstand tot arbeidsmarkt, zoals vluchtelingen of kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt", vertelt ze. "Deze week is een van die stagiaires, die in z’n eerste week zat, door dit alles ziek naar huis gegaan."
Zaterdag blijft het pakketpunt de hele dag dicht. "Dat gaat maandag een hele hoop ellende opleveren, dat weet ik nu al", zegt Elenne. "Maar ik ga mijn jonge medewerkers hier niet aan blootstellen." Ze houdt wel al haar hart vast voor wat er maandag gaat gebeuren. "We krijgen een stortvloed aan pakketten. Maar bovenal, de mensen die vandaag voor een gesloten deur staan, zonder Sinterklaascadeau, gaan maandag finaal uit hun plaat."
Grens is bereikt
Ze kijkt er nu al tegenop om maandag naar haar werk te gaan en denkt dat het vroeg of laat hoe dan ook escaleert. "We hebben in het verleden al eens een man gehad die helemaal doordraaide. Die gooide een glazen vaas van de toonbank naar mijn collega en is aangeklaagd voor doodslag."
Beveiligers staan er maandag niet, want volgens Elenne moet ze daar van PostNL en de politie zelf voor zorgen. "Ik hoop dat de sfeer maandag gemoedelijk is. Anders ben ik bang dat Tilburg met de kerst een groot probleem krijgt, want dan gaan we definitief dicht. Ik ben er klaar mee."