Mega-postpakketpunt dicht na agressieve klanten: ‘Vrees dat het escaleert’

Ze worden stelselmatig uitgescholden en bedreigd. En nu is voor de medewerkers van het grootste postpakketpunt in Tilburg de maat vol. Het pakketpunt aan de Aphroditestraat is zaterdag gesloten en gaat pas maandag weer open. Met als gevolg dat honderden pakketten pas dan kunnen worden opgehaald. “Ik vrees het ergste dan”, zegt eigenaresse Elenne van Put emotioneel.

Haar pakketpunt is inmiddels uitgegroeid tot het grootste van Tilburg. "Wij zijn eigenlijk het laatste redmiddel", legt Elenne uit. Als bezorgers een pakket niet kunnen afleveren en andere pakketpunten vol zitten, wordt het daar naartoe gebracht. Maar ze kunnen de stortvloed bijna niet meer aan. "Deze week kwamen er weer 900 pakketten bij. Op een gegeven moment hadden we er 2000 liggen." Al die pakketten moeten worden verwerkt, maar vaak is dat nog niet gebeurd als mensen het komen ophalen. "Mensen krijgen direct een melding zodra hun pakket hier is afgeleverd, maar het ligt dan waarschijnlijk nog op een rolcontainer. Bij een pakketpunt met 60 pakketjes, kan je die er gemakkelijk tussenuit halen, maar met zo’n grote toestroom kost dat tijd", legt Elenne uit. Politie veegt plein schoon

En daardoor liep het deze week meermaals uit de hand. Medewerkers werden bedreigd door ongeduldige klanten. "Je wordt uitgescholden voor 'vies, vuil, kankerwijf' en je krijgt dreigementen naar je hoofd als: 'als ik m’n pakket niet krijg, kom jij ook niet meer thuis'."