Hier bouw je een band op met je kerstboom: “Ik kom kaalnekje ophalen”

Sinterklaas is terug naar Spanje, dus hoog tijd om de kerstboom op te tuigen. Maar een afgezaagde boom die na drie weken weer op de brandstapel ligt, vinden veel mensen tegenwoordig zonde. In Cromvoirt hebben ze hier een oplossing voor. Daar kun je een kerstboom halen die na drie weken weer terug de grond in gaat. En als ‘ie goed groeit, krijgen klanten hetzelfde boompje volgend jaar weer mee.

“Ik kom kaalnekje ophalen!”, zegt een vaste klant van De Loverense Hof. Hij herkent zijn dennenboompje meteen aan zijn kale top. “Dit is de vijfde keer dat we deze boom ophalen. Hij is een beetje lelijk, maar we vinden het gewoon heel leuk dat dit veel duurzamer is.” Toch staan er ook een boel volle kerstbomen om uit te kiezen. “Die van ons zag er de eerste keer ook zo uit, alleen wordt hij nu ieder jaar een beetje lelijker. Maar wij vinden hem nog steeds mooi zoals ‘ie is dus we houden hem.”

"Het is gewoon heel leuk om te zien dat de boom steeds groter en groter wordt."

Even later komt er een gezin met drie jonge kinderen het terrein opgelopen. “Wij komen voor Kiki Kaka!”, roept de 8-jarige Fie enthousiast naar een van de medewerksters. Het gezin loopt naar de overkapping vol kerstbomen en al gauw valt hun oog op hun geliefde boom. “Dat is hem”, roept het meisje. “Wow!” Ze bekijkt aandachtig alle felgroene nieuwe uiteindes aan de dennenboom. “Hij is veel groter en mooier geworden!”, zegt papa. De boom is zeker vijf centimeter langer geworden. “Het is gewoon heel leuk om te zien dat de boom steeds groter en groter wordt”, vertelt de jongedame terwijl ze de boom voorzichtig in de auto laden.

Fie met haar papa, broertje en zusje bij hun kerstboom Kiki Kaka. (foto: Floortje Steigenga)

Ruim negen jaar geleden begon Frederieke Praasterink uit Cromvoirt (62) met het duurzame leensysteem van de kerstbomen. “Ik vond het zo ongelofelijk vreemd dat we zoveel kerstbomen omzagen en na een paar weken weer op straat gooien. Het zijn levende bomen, die kunnen veel langer meegaan en wij proberen ze hier zo lang mogelijk te laten leven.” De bomen worden potgekweekt. Dat betekent dat alle wortels in de pot zitten en daarin kunnen groeien. Ieder jaar worden de bomen in een grotere pot geplaatst zodat ze meer ruimte krijgen om door te groeien en worden ze netjes verzorgd. Zo kunnen de bomen kerst na kerst mee naar hun vaste adresjes. En dan kunnen er zomaar eens bijzondere verassingen in de boom zitten. “Soms zitten er zelfs vogelnestjes in de boom. Die laten we altijd zitten. Kinderen vinden het leuk om er een kerstbal in te leggen.”

Klanten krijgen instructies mee om zo goed mogelijk voor hun boompje te zorgen. (foto: Floortje Steigenga)